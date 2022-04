Gallo: “Reggina viva come non mai, dentro e fuori dal campo”

Il presidente della Reggina Luca Gallo, torna a parlare attraverso i propri social, dopo il successo degli amaranto contro il Lecce. “Questa vittoria aumenta l’orgoglio e forse aumenta anche i rimpianti…Di sicuro, rappresenta un messaggio per tutti: la Reggina è viva come non mai, dentro e fuori dal campo” ha scritto su twitter il presidente del sodalizio amaranto.