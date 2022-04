Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, previsti per domani 5 recuperi

Sersale-Locri in Eccellenza, Caraffa-Gioiese e Sporting-Capo Vaticano in Promozione; in 1^ Categoria Pro Pellaro-Taurianova e Polistena-Saint Michel

Dopo i match di sabato scorso che hanno visto i successi della Reggiomediterranea in Eccellenza e di Africo e Cinquefrondese in Promozione, si completa finalmente la giostra dei recuperi con gli ultimi incontri in programma domani, mercoledì 20 aprile. Due recuperi anche per quanto concerne la Prima Categoria, scesa in campo per intero sabato scorso per la 24^ giornata.

ECCELLENZA – Il “Ferrarizzi” di Sersale accoglie il Locri capolista che non sta concedendo sconti a nessuno dei suoi avversari. La squadra di Mancini se la vedrà con l’agguerritissima compagine di mister Saladino, rientrata a pieno titolo nella corsa al quinto posto, piazzamento che i giallorossi andrebbero a prendersi in caso di successo, operando il sorpasso su Acri e Scalea.

PROMOZIONE, GIRONE B – Riflettori puntati su Catanzaro dove la Gioiese sarà ospite del Caraffa, che perdendo sabato contro la Cinquefrondese ha probabilmente detto addio alle speranze playoff. La formazione catanzarese potrebbe comunque recitare un ruolo chiave nella volata promozione, dato che domenica su questo stesso terreno di gioco arriverà il Brancaleone capolista, che sta duellando proprio con la Gioiese. Pronte ad approfittare di un eventuale scivolone della compagine viola sono Sporting Catanzaro Lido e Capo Vaticano, che sempre nel capoluogo sono pronte a sfidarsi per il terzo posto, piazzamento che allo stato attuale però non basterebbe per giocare i playoff; un passo falso della Gioiese riaccenderebbe le chance di disputare gli spareggi di fine stagione.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Al “Pellicanò” di Bocale la Pro Pellaro ospiterà il Taurianova Academy, settimo e virtualmente salvo; la squadra di Arcidiaco, dopo la goleada alla Scillese, proverà a consolidare il terzo posto tenendo a distanza l’Ardore, provando inoltre far sentire ancora il fiato sul collo alla Palmese nella volata per la seconda piazza. A San Giorgio Morgeto è in programma un derby pianigiano che coinvolge due squadre dagli obiettivi opposti: il Nuovo Polistena, attualmente penultimo con gli stessi punti della Villese, riceve il Saint Michel, scivolato al quinto posto, ma soprattutto ad una distanza tale dalla Palmese seconda (14 punti al momento) da non rientrare nel discorso playoff. Si recupererà mercoledì prossimo Lazzaro-Bovese.