Intervenuto nel corso della trasmissione “Passione Amaranto“, in onda su RegginaTv, il general manager Fabio De Lillo ha fatto il punto della situazione in casa Reggina, soffermandosi sulla penalizzazione inflitta dalla FIGC e sul nuovo progetto della società. Queste le sue dichiarazioni:

VITTORIA CONTRO IL LECCE

“Bisogna dire grazie ai ragazzi, al tecnico e a tutto lo staff per la prestazione e per aver onorato il campionato con questo successo. Non è da tutti mantenere una concentrazione cosi elevata, soprattutto se consideriamo il blasone dell’avversario. Nonostante l’assenza di reali obiettivi ieri abbiamo fatto il nostro dovere, battendo la capolista del campionato di Serie B. Il nostro atteggiamento deve essere un esempio per tutte le realtà dello sport.

PENALIZZAZIONE

“Sapevamo sarebbe arrivato questo provvedimento, ma ci tengo a precisare che la Reggina avrebbe regolarmente pagato se il presidente Gallo non avesse avuto quel grave malore. La Federazione aveva dato il via libera al dilazionamento del pagamento IRPEF per venire incontro alle società calcistiche dopo la crisi generata dalla pandemia, ma in piena terza ondata a causa di questioni politiche l’imposta è stata reintrodotta. Il governo italiano ha posticipato la data del pagamento per aiutare le aziende, il mondo del calcio invece ci ha voltato le spalle. La rateizzazione dei pagamenti dovrebbe essere uno strumento sacro santo e tante squadre ne hanno beneficiato in questo periodo delicato. Grazie all’impegno di Stellone e della squadra questi due punti sono ininfluenti per la classifica, ma noi faremo ricorso e lotteremo per la riapertura dei termini.”

NUOVO PROGETTO E LINEA VERDE

“In questi due anni di serie B abbiamo capito che la strategia migliore è quella di investire su giocatori giovani che possano avere più stimoli, più corsa nelle gambe e un minore impatto sul budget societario. Giraudo è l’esempio lampante di quello che sarà il nostro nuovo progetto, la Reggina ha acquistato interamente il suo cartellino ed è stata ampiamente ripagata sul campo. Vogliamo dare fiducia e investire su questo tipo di calciatori, ovviamente affiancandoli ad altri di esperienza affinché possano essere valorizzati al meglio. In vista della prossima stagione saranno molto importanti queste ultime tre partite, che ci aiuteranno a comprendere chi merita di rimanere e vestire nuovamente la maglia della Reggina. Iscrizione al prossimo campionato? Assolutamente si, i i tifosi possono stare tranquilli”

FUTURO DI STELLONE

“Stellone? Ha cambiato la nostra stagione, è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori e merita la riconferma. Non potevamo non chiedere a Roberto di rimanere, vogliamo chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo. È lui l’allenatore del presente e del futuro della Reggina.”

SANTO ROMEO