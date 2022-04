Top&Flop di Reggina-Lecce: Coda non scalfisce la muraglia amaranto

Termina 1-0 la sfida del “Granillo” tra Reggina e Lecce. Buona prestazione per gli amaranto che rischiano poco e finalizzano al meglio l’occasione avuta al minuto 47^ con Michael Folorunsho, autore del gol che decide la gara. Quarta sconfitta in questo campionato per il Lecce che dovrà affrontare il Pisa nel prossimo incontro di serie B, mentre la Reggina sarà impegnata in trasferta contro l’Alessandria. Di seguito Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

LA DIFESA AMARANTO – Contro uno dei migliori attacchi del campionato serve una prova pressoché perfetta, che puntualmente arriva. La retroguardia amaranto ingabbia la coppia gol giallorossa Coda-Strefezza, limitandone la pericolosità offensiva grazie ad una prova sontuosa, ordinata e con poche sbavature. A realizzare il gol che vale i tre punti è Folorunsho, ma la copertina del match e il premio di MVP se lo prende di forza l’inedito terzetto difensivo Cionek-Loiacono-Amione.

FLOP

CODA – Polveri bagnate per l’attuale capocannoniere del torneo cadetto, osservato speciale dei giganti della difesa amaranto nel pomeriggio del Granillo. Poche, pochissme le occasioni per timbrare il cartellino, la più nitida al minuto 81^ quando da buona posizione calcia fuori e cestina la palla del pareggio. Giornata da dimenticare!

SANTO ROMEO