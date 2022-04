Reggina-Lecce, la probabile formazione amaranto: dubbi in attacco e sugli esterni

In difesa tornano Amione e Di Chiara

Roberto Stellone ha promesso la “miglior formazione possibile” domani contro il Lecce capolista. Squalificati Menez e Stavropoulos, dubbi in attacco e sugli esterni per il tecnico. Avanti potrebbe giocare Montalto con Rivas, ma resta viva l’ipotesi Folorunsho. Sugli esterni favoriti Lombardi e Kupisz, ma c’è la concorrenza di Giraudo. Probabile formazione REGGINA (3-5-2): Micai, Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi; Rivas, Montalto. All. Stellone