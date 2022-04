Reggina-Lecce, la probabile formazione pugliese: tridente di grande qualità

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione dello squalificato Blin. Per la gara di domani al Granillo, conferma del 4-3-3-, con il tridente Di Mariano, Strefezza, Coda in attacco. Qualche dubbio in difesa tra Tuia e Dermaku ed in mezzo al campo. Questa la probabile formazione LECCE(4-3-3-): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Helgason, Majer, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroini