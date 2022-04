Promozione, i recuperi: colpaccio Africo, Cinquefrondese in salvo

L'Africo aggancia Borgo e Vallata al quintultimo posto battendo lo Sporting, Cinquefrondese aritmeticamente salva dopo il successo in rimonta sul Caraffa

Importanti successi ottenuti nei recuperi del Girone B di Promozione per Africo e Cinquefrondese, che con il medesimo risultato hanno piegato Sporting Catanzaro Lido e Caraffa. L’Africo aggancia al quintultimo posto Borgo Grecanico e Vallata del Torbido battendo 2-1 lo Sporting, le reti di Strati e Gligora valgono tre punti d’oro nella corsa salvezza. Punti salvezza anche per la Cinquefrondese che a differenza dell’Africo può festeggiare l’arrivo della matematica con 180′ di anticipo; la squadra di mister Perna batte in rimonta il Caraffa, che vede forse spegnersi le residue speranze di playoff, i gol di Bruzzese e Barrese nella ripresa ribaltano il vantaggio ospite del solito Passafaro.

Classifica aggiornata

68 Brancaleone

64 Gioiese*

52 Capo Vaticano*

50 Sporting CZ Lido*

46 Caraffa*

43 San Giorgio

39 Cinquefrondese

36 Archi

35 Ravagnese

35 Melicucco

31 Africo

31 Borgo Grecanico

31 Vallata del Torbido

23 San Gaetano Catanoso

18 Bagnarese

18 Rombiolese

*una partita in meno



Prossimo turno – 29^ giornata (24/04/2022)

Africo-Ravagnese

Bagnarese-Sporting Catanzaro Lido

Borgo Grecanico-Rombiolese

Capo Vaticano-San Gaetano Catanoso

Caraffa-Brancaleone

Compr. Archi-Cinquefrondese

Melicucco-Vallata del Torbido

San Giorgio-Gioiese