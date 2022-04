La Reggiomediterranea vince il derby contro il Gallico Catona, valido come recupero della 26^ giornata di Eccellenza. Il successo per 2-1 ottenuto al “Longhi-Bovetto” proietta la formazione di mister Misiti al secondo posto con gli stessi punti della Morrone e uno in più rispetto alla Paolana. Per il Gallico Catona invece situazione di classifica che si complica: i rossoblù hanno un punto di vantaggio sul quintultimo posto.

Partenza sprint dei padroni di casa che colpiscono due volte nel primo quarto di gara: apre Gonzalez dopo quattordici minuti su calcio di rigore, raddoppia Puntoriere al 23′ sugli sviluppi di una punizione. Il Gallico Catona rientra in partita in avvio di ripresa con la rete di Infusino, bravo ad approfittare di un’incertezza difensiva della Reggiomed. Il risultato resta in bilico fino alla fine ma gli amaranto riescono ad ottenere tre punti pesanti nella volata per il secondo posto. Misiti e i suoi negli ultimi 180′ saranno prima ospiti del Roccella, infine chiuderanno ricevendo la Morrone in un vero e proprio anticipo di playoff; il Gallico Catona ospiterà domenica prossima il Sersale, in corsa per il quinto posto, chiudendo il torneo a Locri contro la capolista che non sta lasciando punti per strada nonostante la vittoria del campionato già aritmetica.

Mercoledì 20 aprile le prossime avversarie della squadra di Giovinazzo, Sersale e Locri, si sfideranno per l’ultimo recupero rimasto da giocare.

Classifica aggiornata

72 Locri*

51 Morrone

51 Reggiomediterranea

50 Paolana (-1)

44 Città di Acri

44 Scalea

43 Sersale*

38 Soriano

37 Stilomonasterace

34 Gallico Catona (-1)

33 Boca N. Melito

33 Gioiosa Jonica

31 CotroneiCaccuri

28 Isola Capo Rizzuto

21 Bovalinese

10 Roccella

*una partita in meno

Locri promosso in Serie D

Roccella retrocesso in Promozione

Prossimo turno – 29^ giornata (24/04/2022)

Bovalinese-Isola Capo Rizzuto

Città di Acri-Locri

CotroneiCaccuri-Stilomonasterace

Gallico Catona-Sersale

Morrone-Boca N. Melito

Paolana-Scalea

Roccella-Reggiomediterranea

Soriano-Gioiosa Jonica