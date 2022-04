Lecce, Baroni: “Giocheremo contro un avversario importante”

Ultime News

Importanti successi ottenuti nei recuperi del Girone B di Promozione per Africo e Cinquefrondese, che con il medesimo risultato hanno piegato Sporting Catanzaro Lido e Caraffa. L’Africo aggancia al quintultimo posto Borgo...

La Reggiomediterranea vince il derby contro il Gallico Catona, valido come recupero della 26^ giornata di Eccellenza. Il successo per 2-1 ottenuto al “Longhi-Bovetto” proietta la formazione di mister Misiti al secondo...

Torna per la prima volta da ex al Granillo Marco Baroni, allenatore del Lecce, dopo l’esperienza della scorsa stagione alla guida della Reggina. Queste alcune delle sue dichiarazioni nella conferenza stampa pre gara: “Di...

Reggina

Il tecnico degli amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Lecce per fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni: “Lunedi ce la...