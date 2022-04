Stellone: “Sarei felice di restare a Reggio, manca solo la firma. Lecce? Ce la giochiamo!”

Il tecnico degli amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Lecce per fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni:

“Lunedi ce la vogliamo giocare con la formazione migliore, poi nelle ultime tre inseriremo qualche ragazzo, ma nulla contro il Lecce dove ho anche giocato, ma solo perchè ci teniamo molto a fare bene, fermo restando che anche quando si è perso i calciatori hanno sempre messo il massimo dell’impegno. Loro sono forti, in salute e nell’arco dell’anno hanno perso solo tre partite. Giocano bene, attaccano con tanti uomini ed hanno qualità in ogni zona del campo. Abbiamo raggiunto la salvezza con sei giornate di anticipo e non è da poco, anzi direi che c’è da festeggiare per come si erano messe le cose, fermo restando che vogliamo onorare il campionato“.

ULTIME GARE

“Abbiamo raccolto pochi punti nelle ultime tre-quattro gare, ma questo non deve far venire i meriti dei ragazzi, che sono stati eccezionali. Contro il Lecce è una partita bella da giocare, ma dobbiamo metterci in campo tanta concentrazione. Chi scende in campo ha motivazioni personali da raggiungere, anche lo stesso allenatore. Allo stesso tempo ci può stare un pur inconscio calo mentale, visto che affrontiamo delle squadre che si giocano obiettivi importanti. Chi scenderà in campo contro il Lecce battaglierà sino al 90′. Il fatto che verrà poca gente ci può stare, considerando il giorno particolare in cui si gioca la gara”.

FUTURO IN AMARANTO

“Abbiamo parlato spesso con Taibi, e il progetto a me piace. Io adoro lavorare con i giovani, è questo il motivo per cui abbiamo già deciso le cifre del mio contratto futuro, manca solo la firma del presidente Gallo. Io, se sarò ancora allenatore della Reggina, ho già in mente il gruppo che voglio. Non sempre i calciatori della Primavera sono pronti per la Serie B, ma può essere che qualcuno sia in grado di fare il salto di qualità. Cortinovis, Amione, sono due esempi. Anche Giraudo aveva giocato soltanto la Serie C, eppure sembra un veterano. Iscrizione al prossimo campionato? Il presidente è stato chiaro ed io mi fido di lui, altrimenti non mi sarei seduto a trattare la mia permanenza. Sono felice di stare a Reggio, devo soltanto firmare il contratto”