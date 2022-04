Eccellenza e Promozione, in programma 3 recuperi: spicca il derby reggino

Vigilia di Pasqua in campo solo per alcune squadre dei campionati di Eccellenza e Promozione, per dei recuperi che dovranno andare a colmare i vuoti rimasti, assieme agli altri tre previsti per mercoledì 20 aprile, così da arrivare agli ultimi 180′, domenica prossima, con tutte le squadre alla pari nel computo delle partite giocate.

ECCELLENZA – Derby reggino in programma al “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi, dove Reggiomediterranea e Gallico Catona si sfideranno per il recupero della 26^ giornata. Obiettivi di classifica diversi per le due formazioni che non possono concedersi passi falsi. La squadra di mister Misiti arriva dal sonoro 3-0 rifilato alla Paolana, risultato che ha rilanciato le ambizioni amaranto nella corsa al secondo posto, piazzamento che la Reggiomed potrebbe già agganciare in caso di vittoria. Di contro l’undici di mister Giovinazzo deve scuotersi dopo i recenti risultati, l’ultimo dei quali, la sconfitta con il Gioiosa, ha portato i rossoblù ad avere un solo punto di vantaggio sulla zona playout; allo stato attuale, con tre punti il Gallico Catona si porterebbe quasi in salvo, anche se non del tutto al sicuro.

Mercoledì 20 aprile si disputerà invece l’altro recupero rimasto: Sersale-Locri.

PROMOZIONE, GIRONE B – Sono due i match previsti per il Girone B di Promozione nel sabato pasquale. Per la 26^ giornata si affrontano Cinquefrondese e Caraffa: la formazione pianigiana attende solo la conferma matematica per quanto concerne la salvezza, mentre i catanzaresi, quinti e possibili arbitri della volata-promozione dovendo affrontare la prossima settimana sia Gioiese che Brancaleone, andranno a caccia di un successo che potrebbe tenere vive le possibilità di partecipare a dei playoff che, al momento, non si giocherebbero affatto. L’altro recupero, valido per la 27^ giornata, pone di fronte l’Africo, quartultimo e a caccia dell’aggancio alle quintultime Borgo Grecanico e Vallata del Torbido, e lo Sporting Catanzaro Lido, reduce da un periodo negativo che lo ha estromesso dalla corsa per il primato, facendolo scivolare al quarto posto.

Mercoledì 20 aprile altri due recuperi in programma: Caraffa-Gioiese e Sporting Catanzaro Lido-Capo Vaticano.