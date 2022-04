2^ Categoria, Gebbione ad un passo dal sogno: due punti e sarà festa

Il primo match point della stagione per il Gebbione è sfumato domenica scorsa con lo 0-0 di Saline, un pareggio che ha rimandato la festa per la vittoria del campionato di Seconda Categoria che, a conti fatti, è davvero ad un passo. Il traguardo è a portata di mano ma negli ultimi 180′ la capolista del Girone E dovrà vedersela con due delle sue più agguerrite contendenti: prima la sfida in programma a Bocale contro l’Antonimina, poi la trasferta di Varapodio.

Su entrambe le prossime avversarie il vantaggio dei ragazzi del presidente Grenzi è di 6 punti e per diventare irraggiungibili basterà un pareggio. C’è però anche la Campese pronta ad approfittare di qualunque passo falso della capolista: la formazione di Campo Calabro, al comando della classifica fino alla dodicesima giornata, è a 5 lunghezze e negli ultimi 180′ affronterà il Varapodio in casa e lo Sport Palmi in trasferta. Il doppio scontro diretto in programma nella penultima giornata tra il “Pellicanò” di Bocale (Gebbione-Antonimina) e il Comunale di Fiumara (Campese-Varapodio) rende ancora tutto molto incerto.

Il Gebbione sa però di essere padrone del proprio destino e vincendo contro l’Antonimina (o con un pareggio, se non vince la Campese) potrà far partire i festeggiamenti per un salto di categoria che, alla vigilia della stagione, pochi avrebbero potuto pronosticare. Club giovanissimo, nato nell’estate del 2020 con l’intenzione di partecipare al torneo di Terza Categoria che, a causa della pandemia, non prese il via; nell’estate del 2021 la dirigenza decise di tentare la carta della richiesta di ammissione alla Seconda Categoria, in seguito accettata dalla LND. Una squadra al debutto assoluto che si prefiggeva l’obiettivo di essere una mina vagante nel torneo, partita con una sconfitta all’esordio contro la Campese; la prima vittoria in assoluto, alla terza giornata, 4-2 al Real Cittanova; la seconda e a tutt’ora ultima sconfitta, in casa della Sangiorgese, nell’ottavo turno. Da quel momento, 12 risultati utili di fila, con una sequenza di ben 9 successi consecutivi interrotti domenica dal pari di Saline, un percorso quasi perfetto nel girone di ritorno che ha proiettato il Gebbione verso un sogno che si staglia ormai nitido a pochi passi.