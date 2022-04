2^ Categoria, per la Campese vittoria a tavolino e secondo posto

La Campese si riporta al secondo posto, punto di penalità al Benestare che torna a quota zero in classifica

Il Giudice Sportivo, come previsto dal regolamento, ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino alla Campese nel match non disputato domenica 10 aprile per la ventesima giornata del Girone E di Seconda Categoria. La partita non ha avuto svolgimento a causa della mancata presentazione nei tempi previsti del Benestare, fanalino di coda e già aritmeticamente retrocesso, al quale è stato inflitto un punto di penalità che lo riporta a quota zero. La Campese invece si riappropria del secondo posto sopravanzando Antonimina e Varapodio.

Classifica aggiornata

44 Gebbione 2020

39 Campese

38 Antonimina

38 Varapodio

36 Real Cittanova

32 Saline J.

26 Rizziconi

26 Sport Palmi

21 Sangiorgese (-1)

20 RC Gallina

13 Calcistica Spinella

0 Benestare (-1)



Benestare retrocesso in Terza Categoria

Prossimo turno – 21^ giornata (16/04/2022)

Benestare-Sport Palmi

Calcistica Spinella-Rizziconi

Campese-Varapodio

Gebbione 2020-Antonimina

RC Gallina-Saline Joniche

Real Cittanova-Sangiorgese