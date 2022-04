Coppa Italia Dilettanti, il sogno del Locri sfuma ai quarti, avanti il Barletta

La vittoria in extremis di sette giorni fa non è bastata, il Locri cade a Canosa contro il Barletta nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti, colpito tre volte dal centravanti Pignataro che spedisce i pugliesi in semifinale, mentre agli amaranto spetta l’onore delle armi.

Buon avvio della squadra di Mancini ma al primo vero affondo il Barletta passa: 20′, cross di Russo e Pignataro in girata mette la palla nell’angolino. La reazione amaranto porta prima Martinez, poi Leto, ad impegnare severamente il portiere di casa. In avvio di ripresa i locali partono a spron battuto a caccia del raddoppio, con Gagliardotto chiamato in causa in un paio di circostanze. Nulla può però il portiere amaranto al 15′: Lavopa crossa lungo da destra, sul palo lungo arriva in tuffo Pignataro che insacca di testa. Punteggio ribaltato rispetto alla gara di andata, Mancini ridisegna i suoi inserendo il match-winner del “Macrì”, Catania, ma è ancora il Barletta a rendersi pericoloso con Pignataro e Morra, al quale viene annullato un gol. Subito dopo proprio Catania stacca in area e insacca la rete che rimette in partita gli amaranto, ma anche stavolta il gol viene annullato per un fuorigioco chiaramente inesistente. Un grave errore (non l’unico nel match) da parte della terna arbitrale, che costa caro al Locri, colpito per la terza volta da Pignataro al 27′. L’assalto finale non serve a riaprire il discorso qualificazione, il Locri torna da Canosa sconfitto ed eliminato dal Barletta che raggiunge la semifinale.

Un’eliminazione che brucia e fa male, ma che non può e non deve sminuire quanto di straordinario realizzato in questa stagione dal Cavallo Alato, vincitore con pieno merito e con netto anticipo del campionato di Eccellenza, e prima ancora della fase regionale della Coppa Italia, trofeo che lo ha condotto alla partita di oggi. Nonostante tutto, Leto e compagni hanno tenuto alto l’onore della Calabria calcistica, meritando un applauso che attraversa tutta la nostra regione.