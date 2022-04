Reggina, Taibi: “Per diversi motivi vogliamo battere il Lecce”

Quattro partite in cui bisogna ancora dare risposte, ai tifosi prima e alla società poi. Per la Reggina non è tempo di andare in vacanza e, ai microfoni di Citynow, il direttore sportivo Massimo Taibi spiega di aver parlato con i calciatori e Stellone, per chiedere a tutti di ripartire dai primi tempi giocati contro Benevento e Ascoli, visto che “nella seconda parte delle due gare non mi è piaciuto e che è necessario riprendere quel filo che ci ha portato nel momento più delicato della stagione, a ribaltare la nostra situazione”.

A Citynow Taibi ha parlato delle prossime sfide. “Ci sono dodici punti in palio e dobbiamo conquistarne il più possibile, intanto per onorare il campionato e poi perchè tutti siamo in discussione rispetto a quella che sarà la Reggina del prossimo anno e quindi passaggi che serviranno a fare ulteriori valutazioni su ogni componente. I ragazzi li ho visti motivati e vogliosi e sono veramente fiducioso che lunedi verrà fuori una grande prestazione, il risultato poi come sapete può dipendere da tanti fattori come episodi e singole giocate, ma vi assicuro che per diversi motivi vogliamo battere il Lecce. Insieme a tutto questo, vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi e ripeto ho visto i miei calciatori molto determinati e convinti”.