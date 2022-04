Reggina, giovanili imbattute nel weekend: tutti i risultati e i tabellini

Weekend favorevole per le giovanili della Reggina che chiudono imbattute le gare in programma. La primavera di Ferraro va vicina al colpo in casa del Benevento e chiude con un rocambolesco 4 a 4. L’under 17 di Assumma cala il poker in trasferta a Crotone, mentre under 16 e under 15 di Zito e Cassalia battono i pari età del Cosenza con i punteggi di 3-0 e 1-0. Questi tutti i tabellini delle partite:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 24ª GIORNATA (11ª RIT.)

BENEVENTO-REGGINA 4-4

Marcatori: 8′ Maiese (B), 26′ Diop (R), 31′ Thiam (B), 32′ Diop (R), 45′ rig. Foti (R), 59′ Thiam (B), 62′ Umile (B), 76′ Carlucci (R).

Benevento: Bonagura, Parisi, Sena (83′ Panzarino), Prisco, Veltri, Marrone (71′ Viscardi), Valentino (46′ Sorrentino), Aronica, Thiam, Umile, Maiese (71′ Riccio, dal 90′ Rossi). A disposizione: Tartaro, Giangregorio, Brocca, Bracale, Pastorella, Marsiglia. Allenatore: Gennaro Scarlato.

Reggina: Quartarone, Foti, Rao (79′ Serra), Musumeci, Bongani, Vigliani, Pagni (92′ Russo), Zucco (79′ Paura), Diop, Carlucci, Garau (84′ Guglielmo). A disposizione: Sciammarella, Latella, Malara, Gentile, Rugnetta. Allenatore: Francesco Ferraro.

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza. Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Giuseppe Bosco di Lanciano.

Note – Ammoniti: Aronica (B), Riccio (B). Recupero: 0′ pt, 6′ st.

UNDER 17 SERIE A E B, 25ª GIORNATA

CROTONE-REGGINA 0-4

Marcatori: 11′ Palumbo, 20′, 38′ rig. Perri, 40′ Farcomeni.

Crotone: Gattuso (82′ Gentile), Mauriello, Lupinacci (75′ Maaheswaran), Polimeni (75′ Procopio), Bianchi, D’Amora, Scandale (46′ Urso), Caligiuri (46′ Salvatore), Mautone (82′ Valente), Aprile, Elia (46′ Russo). A disposizione: Scarriglia, Panzarella. Allenatore: Massimiliano Corrado.

Reggina: Zampaglione, Maressa, Saba (55′ Basile), Perrotta (82′ Pumo), Romeo, Girasole (82′ Morra), Cracchiolo (66′ Antoci), Mollica, Palumbo (66′ Cannistrà), Perri (82′ Guerrisi), Farcomeni (66′ Molinari). Allenatore: Tobia Assumma.

Arbitro: Gabriele Zangara di Catanzaro. Assistenti: Gianluca Renda di Lamezia Terme e Salvatore Olivadoti di Lamezia Terme.

Note – Espulso: Bianchi (C). Calci d’angolo: 1-3. Recupero: 1’pt; 2’st.

UNDER 16 SERIE A E B GIRONE D, 17ª GIORNATA

REGGINA-COSENZA 3-0

Marcatori: 30′ Pumo, 53′, 73′ Cracchiolo.

Reggina: Lagonigro, Briganti (74′ Marcianò), F. Gatto (41′ Bombaci), Morra, Girasole, Simonetta, Pagni (70′ Romano), Giampaolo (41′ Cracchiolo), Antoci (70′ Casile), Farcomeni (41′ Basile), Pumo (70′ Villari). A disposizione: Di Bella, Curulla. Allenatore: Domenico Zito.

Cosenza: Donato, Cerra, Salvino, Ballariano, Naccarato, Zoda, Sarpa, De Luca (51′ Brianza), Greco (41′ Porco), Delicato (74′ Caruso), Ribaudo (64′ Raimondi). A disposizione: Marano, Chiodo, Gravina, Fortino, Natori. Allenatore: Giuseppe Marozzo.

Arbitro: Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria. Assistenti: Paolo Romeo di Reggio Calabria e Natale Morabito di Reggio Calabria.

UNDER 15 SERIE A E B GIRONE D, 17ª GIORNATA

REGGINA-COSENZA 1-0

Marcatori: 64′ Brutto.

Reggina: De Lorenzo, Misefari, Cosmano, Guerrisi, Greco, Ramondino, P. Gatto (45′ Brutto), Veron (56′ Postorino), Cosentino, Parafioriti (66′ R. Zagari), Malara (45′ Longo). A disposizione: Panuccio, Zito, Caruso. Allenatore: Demetrio Cassalia.

Cosenza: Carrieri, Porco (65′ Sena), D’Acri (65′ Celebre), Polimeni (70′ Martino), Bonofiglio, Aragona (70′ Spingola), Marini (58′ Mazzulla), Gabriele, Crea (36′ Marchese), Costabile (70′ Fratticci), Novello. A disposizione: Calabrese. Allenatore: Gianluca Garofolo.

Arbitro: Salvatore Gabriele Branca di Reggio Calabria. Assistenti: Marco Catalano di Reggio Calabria e Aurora Morabito di Reggio Calabria.

Note – Ammonito: Cosentino (R). Espulso: Marchese (C). Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 1’pt; 5’st.