Promozione, duello a distanza per il primato tra Brancaleone e Gioiese

Mancano solamente due partite al termine del torneo di Promozione e prosegue il duello a distanza in vetta al Girone B tra Brancaleone e Gioiese che ormai stanno facendo un campionato a parte. La formazione ionica a +4 sui viola, ha un minimo vantaggio da gestire e non può permettersi errori in questa volata; di contro la compagine di Gioia Tauro è chiamata innanzitutto a fare bottino pieno nel recupero con il Caraffa e nelle ultime due gare, contando nel frattempo su uno scivolone avversario.

BRANCALEONE – Sono 68 i punti conquistati dalla formazione di mister Alberto Criaco (a sinistra), forte del miglior attacco con 61 gol, e della seconda difesa, 22 reti al passivo. Nello scontro diretto con la Gioiese, giocato al “Borrello” alcune settimane fa, Galletta e compagni non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, mentre un successo sarebbe valso come seria ipoteca sulla vittoria finale. Imbattuto da 18 partite, ovvero dallo scontro diretto giocato a Gioia Tauro e finito 2-1, il Brancaleone sarà ospite del Caraffa nel penultimo turno, chiudendo poi in casa contro il Borgo Grecanico. Due vittorie sancirebbero il ritorno in Eccellenza degli amarantoazzurri dopo 6 anni.

GIOIESE – Non può essere padrona del proprio destino la formazione di mister Graziano Nocera (a destra), alla quale potrebbero non bastare tre vittorie per chiudere il campionato al primo posto. 62 i punti attuali, con il secondo miglior attacco, 59 gol all’attivo, e la miglior difesa, 18 reti incassate; imbattuti da 13 gare (ultima sconfitta in casa con il San Giorgio per 3-2), per i viola il primo ostacolo da superare sarà il Caraffa nel recupero in programma mercoledì 20 aprile. La compagine catanzarese, che subito dopo ospiterà proprio il Brancaleone, potrebbe diventare ago della bilancia nella volata finale, essendo a sua volta in corsa per terzo e quarto posto. Tuttavia, l’attuale divario in classifica tra la Gioiese e le inseguitrici (+12 sul Capo Vaticano terzo), non consentirebbe la disputa degli spareggi. I viola, che dopo il recupero saranno ospiti del San Giorgio, chiudendo infine al Polivalente contro l’Archi, in caso di conferma finale dell’attuale piazzamento potrebbero accontentarsi di vincere i playoff senza doverli giocare, un bel vantaggio in attesa poi di sfidare la vincitrice dei playoff del Girone A, contro la quale ci sarà in palio l’ultimo posto libero in Eccellenza (identico discorso vale per il Brancaleone in caso di secondo posto finale).