Eccellenza, a 180′ dalla fine è ancora tutto in bilico tra playoff e playout

6 squadre in corsa per i 4 posti nei playoff, ben 7 invece per evitare i playout: gli ultimi 180' si giocheranno con il fiato sospeso

Il terzultimo turno di Eccellenza ha sancito un solo verdetto certo, che si aggiunge alla vittoria del campionato del Locri e alla retrocessione del Roccella: il Soriano è aritmeticamente salvo con i suoi 38 punti. Per il resto, tutte le altre squadre sono ancora in gioco per i rispettivi obiettivi, rendendo incandescenti gli ultimi 180′ in programma dopo la pausa dovuta alle festività pasquali.

PLAYOFF – La vittoria della Reggiomediterranea sulla Paolana rimette in corsa per il secondo posto la squadra di mister Misiti, che avrà la possibilità di sfruttare il recupero contro il Gallico Catona per agganciare la Morrone proprio sul secondo gradino del podio. Saranno queste tre a contendersi il miglior piazzamento per i playoff. Altre tre sono invece le formazioni in lotta per la quinta piazza: Acri e Scalea con 44 punti e Sersale a quota 43, ma con quest’ultima che dovrà recuperare il match con il Locri.

PLAYOUT – Davvero ingarbugliata la situazione in bassa classifica, dove a due giornate dalla fine sono in lotta ben 7 squadre, a cominciare dalla Stilomomasterace, che pur ormai prossima alla salvezza, non può abbassare la guardia dall’alto dei suoi 37 punti: con due sconfitte potrebbe, a seguito di particolari incastri negli altri risultati, finire addirittura quartultima; è una possibilità remota, ma Caridi e i suoi faranno bene a tenere alta l’attenzione. La sconfitta contro il Gioiosa ha rimesso il Gallico Catona a serio rischio con i suoi 34 punti, uno in più rispetto alla stessa squadra ionica e al Boca Nuova Melito, che ad oggi sarebbe quintultimo ma salvo. L’unico playout, al momento, sarebbe il derby crotonese tra CotroneiCaccuri e Isola Capo Rizzuto, sfida tra l’altro in programma all’ultima giornata però in casa dell’Isola. Il CotroneiCaccuri, con la sconfitta subita dalla Bovalinese non solo si è complicato la vita, ma ha rimesso in gioco la squadra di Criniti che sembrava spacciata: la compagine Bovalino penultima è a -12 dal quintultimo posto, ma nelle ultime due giornate ospiterà l’Isola e infine chiuderà in trasferta proprio contro il Boca N. Melito quintultimo, per una partita che, al pari del derby crotonese, potrebbe essere un playout anticipato.

