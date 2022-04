Serie B, risultati e classifica in attesa del posticipo di domani

In attesa del posticipo di domani tra Brescia e Parma, si chiude il weekend della trentaquattresima giornata di serie B, che conferma l’emozionante corsa al vertice per i due posti utili per la promozione diretta in serie A. Questi i risultati e la classifica aggiornata. RISULTATI Serie B 34^ giornata: Alessandria-Pordenone 2-0 , Benevento-Vicenza 1-0, Como-Cittadella 1-2, Frosinone-Cremonese 2–1, Lecce-Spal 1-0, Ascoli-Reggina 2-0, Crotone-Ternana 1-2, Cosenza-Monza 0-2, Perugia-Pisa 1-1. Lunedì 11 aprile: Brescia-Parma ore 20.30

Classifica: Lecce 65, Cremonese 63, Monza 63, Benevento 60*, Pisa 60, Brescia 58*, Ascoli 55, Frosinone 54, Perugia 49, Cittadella 48, Ternana 47, Parma 45*, Reggina 44, Como 44, Spal 34, Alessandria 29, Cosenza 25*, Vicenza 25, Crotone 21, Pordenone 17 . *una partita in meno