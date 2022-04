Reggina, Stellone: “Nel secondo tempo dovevamo fare di più”

Queste alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Reggina, Roberto Stellone, al termine della gara persa dagli amaranto contro l’Ascoli al “Cino e Lillo De Luca”.

“Dopo un primo tempo equilibrato con poche occasioni da rete, nel secondo tempo l’Ascoli è entrato meglio in campo, nei primi quindici minuti ci hanno messo in difficoltà. Non abbiamo avuto la forza e l’energia per rimediare al doppio svantaggio. Al netto delle diverse motivazioni delle due squadre, nel secondo tempo potevamo e dovevamo fare di più. In queste ultime quattro gare abbiamo il dovere di onorare il campionato, anche perchè giocheremo alcune partite davanti ai nostri tifosi. Proveremo qualcosa di diverso, sperimenteremo dando spazio anche ai giocatori che hanno giocato meno in campionato” ha dichiarato Stellone