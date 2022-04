Eccellenza – Tris del Boca Nuova Melito ad un indomito Roccella

Altri tre punti verso la salvezza per il Boca Nuova Melito Admo, chiamato ad affrontare al “Pellicanò” di Bocale il Roccella, aritmeticamente retrocesso una settimana fa ma più vivo che mai, tanto da aver imposto proprio domenica scorsa il pari all’Isola Capo Rizzuto (e prima ancora aveva battuto 2-0 la Morrone seconda in classifica).

Senza gli squalificati Arigò e Foti e con Giorgiò infortunato, la squadra di Laface deve fare i conti nel primo tempo con un forte vento contrario che non permette a Zampaglione e compagni di poter uscire agevolmente dalla propria metà campo. La squadra di Galati ne approfitta giocando molto alta in proiezione offensiva, tentando anche qualche conclusione da fuori. Al 10′ scontro tra il portiere di casa Parisi e l’attaccante Di Maggio, il quale è costretto a lasciare il campo zoppicante dopo qualche minuto; identico destino per l’estremo difensore, sostituito al 20′ da Falduto. Al 22′ Bianchini sull’out sinistro filtra in mezzo a tre avversari, penetra in area e viene atterrato da Ir Nasr; il signor Pasqua di Vibo Valentia indica il dischetto, Mimmo Zampaglione spiazza Feltrin siglando la sua decima rete in campionato. Il Roccella reagisce con alcune conclusioni velleitarie da fuori, mentre i padroni di casa continuano ad avere qualche difficoltà ad arrivare dalla parte opposta del campo, situazione che si ribalta invece ad inizio ripresa.

Avanti di un gol e con il vento a favore, il Boca prova subito a chiudere l’incontro: ci provano da fuori prima Neri, tiro parato da Feltrin, poi Zampaglione, palla alta. Al 7′ Isabella recupera la sfera sulla trequarti servendo in area Giancarlo Bianchini: finta dell’argentino che si porta il pallone sul sinistro, trovando il raddoppio. Sesto gol nel torneo per lui, grande protagonista del match con una prova d’alto livello nel cuore del campo. Al quarto d’ora Campolo, appena entrato, calcia da fuori sfiorando il palo. Un minuto più tardi il Roccella arriva pericolosamente dalle parti di Falduto: Lorenzo Napolitano, in campo da pochi minuti, trova un varco centrale e punta la porta, giunto a tu per tu con l’estremo difensore angola troppo il diagonale spedendo la sfera a lato per pochi centimetri. Dopo questo brivido, la squadra di Laface capisce che è il momento di chiudere l’incontro. Al 19′ pallonetto di Bianchini verso il palo lontano, traiettoria arcuata fuori di un soffio, sulla quale Zampaglione prova ad intervenire di testa rischiando di impattare contro il montante; due minuti più tardi l’argentino serve Campolo che attira a sé il portiere, restituendo la sfera al compagno che a sorpresa appoggia sul fondo da distanza ravvicinata, di fatto l’unica macchia della sua partita. La difesa ospite regge il più possibile, ma al 39′ il Boca cala il tris: calcio d’angolo battuto in fretta dai biancorossi, Isabella serve Neri che scarica un sinistro teso ribattuto sulla linea; Campolo raccoglie e calcia trovando la gran parata di Feltrin; la difesa ospite non riesce a liberare l’area, ancora Campolo tocca la sfera liberando al tiro nuovamente Alessio Neri che questa volta non trova ostacoli, firmando il suo primo gol in Eccellenza (nell’immagine principale).

Vittoria per 3-0 ma tutt’altro che agevole ottenuta dal Boca Nuova Melito, risultato che permette ai biancorossi di superare il CotroneiCaccuri e portarsi al quintultimo posto; la situazione in bassa classifica è tutt’altro che delineata, restano da giocare 180′ durante i quali saranno diversi gli scontri diretti. Di sicuro però Zampaglione e compagni, grazie al doppio successo contro Paolana e Roccella, possono ancora ambire ad una salvezza diretta che per gran parte del torneo aveva rappresentato una mera utopia.

Clicca qui per i risultati della 28^ giornata di Eccellenza, la nuova classifica e le gare del prossimo turno