Eccellenza e 1^ Categoria, gli anticipi: cinquina Locri, cade il Catona in casa

In svantaggio di un gol contro la Stilomonasterace, il Locri ribalta il match vincendo 5-1; in 1^ Categoria vincono Taurianova e Santa Cristina

ECCELLENZA – Non conosce ostacoli il Locri, che dopo aver vinto aritmeticamente il campionato ha continuato ad accumulare successi. Dopo il CotroneiCaccuri, cade sotto i colpi della squadra di Mancini anche la Stilomasterace, che pure aveva trovato la rete del vantaggio con Giuseppe Papaleo; la risposta del Cavallo Alato non si è fatta attendere con Carella che prima trasforma il rigore del pari, poi consente ai suoi di mettere la freccia siglando il gol del sorpasso. Doppietta poi anche per Romero, mentre ci ha pensato Sapone a firmare la rete del 5-1 finale. Mercoledì il Locri è atteso dalla trasferta di Canosa contro il Barletta in Coppa Italia Dilettanti, nel ritorno dei quarti di finale, partendo dal punteggio di 2-1 ottenuto tra le mura amiche.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Dopo tre vittorie di fila, l’Ardore è costretto a rallentare il proprio cammino, bloccato sullo 0-0 in casa del Bianco, che con questo pari aggiunge un altro mattoncino verso la salvezza. Pronostico rispettato dalla Taurianovese che vince 3-0 contro la Scillese, mettendosi definitivamente al sicuro da ogni pericolo, seppur remoto, di essere risucchiata nella lotta in fondo alla classifica. Colpo-salvezza messo a segno dal Santa Cristina: al “Lo Presti” di Gallico, il Catona cede l’intera posta in palio agli aspromontani, decide il gol di Tedesco che rilancia le chance dei suoi; per i reggini, quintultimi e con il fiato sul collo da parte delle inseguitrici, la situazione si fa delicata.