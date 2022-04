Ascoli-Reggina, la probabile formazione amaranto: rebus offensivo, rivoluzione in difesa

Tanti cambi per la Reggina ad Ascoli. Il tecnico Stellone ha già annunciato almeno sei, sette variazioni rispetto alla gara di martedì scorso. In difesa potrebbe esserci una linea tutta nuova, con Cionek, Aya e Stavropoulos in vantaggio su Loiacono. Vero e proprio rebus in attacco, con Menez destinato alla panchina, Rivas in campo dall’inizio e Folorunsho candidato per l’altra maglia. Probabile formazione Reggina (3-5-2): Turati, Cionek, Aya, Stavropoulos; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Bellomo, Lombardi; Rivas, Folorunsho. All. Stellone