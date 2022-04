Ascoli-Reggina, i precedenti: poker amaranto nelle Marche

Quella in programma domenica sarà la quattordicesima edizione del match tra Ascoli e Reggina nel capoluogo piceno: 5 vittorie per il Picchio, 4 pareggi e 4 successi amaranto

Domenica 10 Aprile alle ore 15:30 Ascoli e Reggina si ritroveranno di fronte per la quattordicesima volta nella loro storia al “Del Duca“, nel match in programma per la 34esima giornata del campionato di Serie B. Nei 13 precedenti ufficiali nelle Marche, il bilancio è favorevole ai padroni di casa: 5 vittorie per il Picchio, 4 pareggi e 4 successi amaranto, con 14 gol realizzati dai bianconeri e 16 dagli ospiti. Per quanto riguarda la Serie B si registrano invece 8 precedenti, con quattro vittorie dei marchigiani, due pareggi e due successi dei calabresi.

L’ultima sfida tra bianconeri ed amaranto nel capoluogo piceno è datata 4 Gennaio 2021: in quell’occasione la Reggina allenata da Baroni passó in vantaggio nel primo tempo con Liotti, salvo poi essere superata in rimonta nel finale di gara dall’Ascoli grazie alle reti Cangiano e Kragl. Piuttosto curioso invece il precedente del 5 Dicembre 2009, valido per la 17esima giornata del torneo cadetto. Il centravanti bianconero Antenucci segnó al quarto d’ora la rete del momentaneo vantaggio, ma la retroguardia della Reggina era rimasta ferma a causa dell’infortunio di Valdez. Bepi Pillon, allora tecnico dell’Ascoli, decise di puntare sul fair-play lasciando pareggiare gli ospiti con Pagano. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Costa, gli amaranto ribaltarono il match con Bonazzoli e Barillà. 1-3 il risultato finale del match.

Di seguito le formazioni amaranto e i precedenti ufficiali tra Ascoli e Reggina:

Stagione 1962-63, Serie C: Ascoli-Reggina 1-3

REGGINA: Vigliarolo, Campanini, Brancaleone, Portelli, Gallusi, Smeriglio, Sbano, Gobatto, Parise, Campi, Valsecchi.

Stagione 1963-64, Serie C: Ascoli-Reggina 1-0

REGGINA: Persico, Bonari, Kostner, Baldini, Gallusi, Gatto, Ferrigno, Arienti, Sandrigo, Costariol, Valsecchi.

Stagione 1964-65, Serie C: Ascoli-Reggina 0-0

REGGINA: Persico, Gatto, Barbetta, Baldini, Gallusi, Mupo, Alaimo, Camozzi, Santonico, Portelli, Valsecchi.

Stagione 1972-73, Serie B: Ascoli-Reggina 2-0

REGGINA: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Landini (Nimis), Tamborini, Pulitelli, Mazzia, Filippi.

Stagione 1973-74, Serie B: Ascoli-Reggina 1-0

REGGINA: Cazzaniga, D’Astoli, Zazzaro, Sali, Landini, De Petri, Tamborini (Poppi), Dal Pozzolo, Merighi, Corni, Ferrara.

Stagione 1990-91, Campionato di Serie B: Ascoli-Reggina 0-0

REGGINA: Rosin, Bagnato, Attrice, Fimognari, Bernazzani, Vincioni, Paciocco (Carbone), Poli, Simonini, Scienza, Tomaselli.

Stagione 2005-06, Campionato di Serie A: Ascoli-Reggina 1-1

REGGINA (4-4-1-1): Pavarini; Lanzaro, De Rosa, Franceschini, Lucarelli (83’ Ceravolo); Mesto, Paredes, Biondini, Modesto (69’ Lauro); Cozza; Vigiani (70’ Missiroli). A disp. Saviano, Bruno Lanca, Rigoni, Carobbio. All. Mazzarri.

Stagione 2006-07, Campionato di Serie A: Ascoli-Reggina 2-3