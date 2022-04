2^ Categoria, vittoria a tavolino per il Gebbione contro la Sangiorgese

Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 al Gebbione nei confronti della Sangiorgese, alla quale viene anche inflitto un punto di penalizzazione, a seguito dei fatti avvenuti nel match di domenica 3 aprile, valido per la 19^ giornata del Girone E di Seconda Categoria. Di seguito il contenuto del Comunicato Ufficiale e la classifica aggiornata.

Gara del 3/ 4/2022 GEBBIONE 2020 – SANGIORGESE

Il G.S.T., letti gli atti ufficiali ed il supplemento di referto da cui si evince che:

– Al 25′ del st veniva espulso per grave fallo di giuoco, il n.2 della società Sangiorgese sig. Policaro Matteo;

– Subito dopo lo stesso “in segno di protesta colpiva violentemente con il pallone la bandierina rompendola profferendo nei confronti del direttore di gara parole offensive”;

– Nell’immediato si avvicinava all’arbitro il capitano della società Sangiorgese contestandone l’operato per cui veniva ammonito;

– Si creava quindi un “parapiglia che coinvolgeva i componenti di entrambe le società panchine comprese e in tale frangente il direttore di gara “notava il n. 2 della società. Sangiorgese Policaro Matteo che si recava verso il pubblico provocandolo”;

– Vista la situazione l’arbitro decideva di “sospendere momentaneamente la gara fischiando tre volte per calmare gli animi”. Dopo circa dieci minuti ritornava la calma e l’arbitro riteneva che ci fossero le condizioni per riprendere la partita. Ma mentre la società Gebbione 2020 ritornava in campo, la società Sangiorgese si rifiutava “asserendo che per loro la gara era terminata”.

p.q.m. delibera

1) infliggere alla società Sangiorgese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 a favore della società Gebbione 2020 per essersi rifiutata di riprendere la gara dopo la sospensione momentanea della stessa;

2) penalizzare di UN punto in classifica la società Sangiorgese;

3) Infliggere alla società Gebbione 2020 l’ammenda di € 80.00 per aver propri calciatori partecipato ad una rissa con i calciatori avversari;

4) Infliggere alla società Sangiorgese l’ammenda di € 80.00 per aver propri calciatori partecipato ad una rissa con i calciatori avversari;

5) Squalificare per 4 giornate il sig. Policaro Matteo della società Sangiorgese per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e per aver partecipato ad una rissa in campo.

6) Assumere separatamente gli altri provvedimenti.

Classifica aggiornata

43 Gebbione 2020

38 Varapodio

36 Campese

35 Antonimina

35 Real Cittanova

31 Saline J.

25 Rizziconi

23 Sport Palmi

20 RC Gallina

18 Sangiorgese (-1)

13 Calcistica Spinella

1 Benestare

Prossimo turno – 20^ giornata (10/04/2022)

Antonimina-Varapodio

Campese-Benestare

Rizziconi-Real Cittanova

Saline Joniche-Gebbione 2020

Sangiorgese-RC Gallina

Sport Palmi-Calistica Spinella