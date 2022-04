Serie D, ridisegnato il calendario del Girone I: ultimo turno il 22 maggio

La LND ha stabilito una variazione riguardante il calendario del Girone I di Serie D, per consentire il recupero dei tanti match non disputati nelle ultime settimane.

Tutto come previsto per 32^ giornata (10 aprile), 33^ (14 aprile) e 34^ (24 aprile); cambiano invece le date dei turni successivi, dato che il 27 aprile e il 1° maggio, designate in precedenza per 35^ e 36^, saranno sfruttate per disputare alcuni recuperi. I turni in questione verranno giocati il 4 e l’8 maggio; le ultime due giornate andranno in scena il 15 e il 22 maggio.

Di seguito l’elenco completo dei recuperi

6 aprile (oggi)

Cavese-Trapani (21^ giornata)

San Luca-Portici (24^ giornata)

20 aprile

Biancavilla-Città di Acireale (28^ giornata)

Trapani-Troina (29^ giornata)

Licata-Cittanova (30^ giornata)

Real Aversa-FC Lamezia Terme (31^ giornata)

27 aprile

Giarre-Licata (19^ giornata)

Città di Acireale-Castrovillari (29^ giornata)

Troina-Pol. Santa Maria del Cilento (30^ giornata)

1° maggio

Castrovillari-Rende (30^ giornata)

Città di Acireale-Licata (31^ giornata)

Sancataldese-Troina (31^ giornata)