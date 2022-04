Serie D, i recuperi: la traversa ferma il San Luca, tris della Cavese al Trapani

Si sono disputati due dei quattro recuperi del Girone I di Serie D inizialmente previsti per oggi con le sfide Giarre-Licata e Biancavilla-Acireale nuovamente rinviate (clicca qui per tutte le date dei recuperi e delle ultime giornate di campionato).

Per il recupero del 24° turno, al “Corrado Alvaro” il San Luca aveva di fronte il Portici, avversario temibile a sua volta a caccia di punti per mettere al sicuro la salvezza. La formazione di mister Canonico prova ad ottenere l’intera posta in palio, senza tuttavia riuscire a scardinare la difesa campana; l’occasione migliore capita nel finale sui piedi di Maesano, il quale vede il suo tentativo stamparsi contro la traversa. Lo 0-0 regge fino al triplice fischio, un piccolo tassello verso un tranquillo finale di campionato per il San Luca.

Senza storia l’altro incontro disputato, con la Cavese che s’impone 3-0 sul Trapani, nel recupero della 21^ giornata. Al “Lamberti” di Cava de’ Tirreni i padroni di casa partono premendo sull’acceleratore, trovando nella prima mezz’ora la doppietta del bomber Ciro Foggia; in avvio di ripresa, partita in ghiaccio con il tris di Palma. La reazione trapanese produce un calcio di rigore ad un quarto d’ora dalla fine, sul quale il portiere campano Anatrella si supera respingendo il tiro di De Felice e mantenendo inviolato il punteggio.

Classifica aggiornata

65 Gelbison**

63 Cavese*

58 FC Lamezia Terme***

54 Acireale*****

46 Sant’Agata*

45 Paternò*

45 Cittanova***

38 Santa Maria***

38 Portici**

36 Real Aversa***

36 San Luca**

35 Trapani***

34 Licata*****

29 Sancataldese***

25 Giarre**

24 Castrovillari***

24 Rende***

16 Troina**** (-6)

14 Biancavilla**

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno



Prossimo turno – 32^ giornata (10/04/2022)

Biancavilla-Sancataldese

Castrovillari-Pol. Santa Maria del Cilento

FC Lamezia Terme-Città di Sant’Agata

Gelbison-Cittanova

Giarre-Troina

Licata-Rende

Portici-Città di Acireale

Real Aversa-Cavese

San Luca-Trapani

Riposa: Paternò