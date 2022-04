Eccellenza – Vincenzo Leone è il nuovo tecnico dell’Isola Capo Rizzuto

Il pareggio in casa del Roccella, aritmeticamente retrocesso proprio da domenica, ha indotto Andrea Parentela, tecnico dell’Isola Capo Rizzuto, a rassegnare le proprie dimissioni. Subentrato ad inizio novembre a mister Zangari con la squadra ultima con un solo punto raccolto in 7 turni, Parentela era riuscito a risollevare i giallorossi conquistando 20 punti nelle successive 11 giornate, grazie a 5 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta. Dal 13 febbraio scorso tuttavia, in 9 incontri giocati è arrivata una sola vittoria, contro la Stilomonasterace, 4 pareggi e altrettante battute d’arresto. Da qui la decisione del tecnico di rassegnare le proprie dimissioni.

Per il rush finale del torneo, che vedrà l’Isola Capo Rizzuto affrontare la Morrone e poi chiudere con un doppio scontro diretto con Bovalinese e CotroneiCaccuri, il club si è affidato all’esperienza di mister Vincenzo Leone, tecnico navigato che negli anni si è fatto valere e apprezzare soprattutto in Calabria, alla guida, tra le altre, di Gioiese, Rosarno, Africo, Bagaladi, Gioiosa, San Luca e in tempi più recenti Brancaleone e Cutro. Per il tecnico campano si tratta inoltre di un ritorno sulla panchina del club giallorosso, già allenato in passato.

Di seguito il comunicato dell’Isola Capo Rizzuto:

La società G.S.D. Isola Capo Rizzuto è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al mister Vincenzo Leone. Salernitano di origine, reggino di adozione, Leone già in passato ha guidato l’Isola Capo Rizzuto mantenendo con l’ambiente calcistico, e non solo, solidi rapporti di amicizia.

Tecnico di grande esperienza e carisma ha alle spalle diverse esperienze tra Serie D, Eccellenza e Promozione, oggi è chiamato a questa difficile impresa che vede i giallorossi in piena zona play out a tre giornate dalla fine. Il tempo è poco, ma Leone ha già dimostrato in passato di essere capace di compiere imprese e siamo certi che lo farà ancora. Oggi pomeriggio si è prima presentato alla squadra con un lungo discorso, successivamente ha diretto il suo primo allenamento in vista della sfida interna con la Morrone. Leone avrà al suo fianco Francesco De Biasi (già allenatore della Juniores) nel ruolo di preparatore atletico, mentre Raffaele Alberto continuerà ad occuparsi dei portieri. Inserito nello staff tecnico anche il collaboratore tecnico Guerrini, elemento di fiducia che ha già lavorato con Leone a Cutro.