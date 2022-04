Coppa Italia Dilettanti, al 92′ il Locri batte il Barletta nell’andata dei quarti

Carella colpisce a freddo, pari ospite poco più tardi; con l'uomo in più per tutto il secondo tempo, gli amaranto trovano con Catania il gol-partita nel recupero

Proprio in extremis il Locri si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti. Al “Macrì” la formazione di mister Renato Mancini riceve il blasonato Barletta, partendo con l’atteggiamento giusto e trovando il vantaggio dopo appena 1′ con il guizzo di Carella sugli sviluppi di un corner; al 14′ arriva tuttavia il pari dei pugliesi con Morra.

Nel finale di primo tempo il Barletta resta in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Milella. Partita molto nervosa che nella ripresa vede il Locri riversarsi in avanti a caccia del nuovo vantaggio provando a sfruttare l’uomo in più. L’assedio pare infruttuoso ma proprio quando sembra che il match debba concludersi in parità, il subentrato Catania sfrutta un pallone vagante insaccando il 2-1 che manda in visibilio il pubblico del “Macrì”.

Tra sette giorni a Canosa la sfida di ritorno che vedrà il Cavallo Alato partire dal vantaggio acquisito nei primi 90′, per provare a proseguire questo volo da sogno.