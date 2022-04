Coppa Calabria, la Palmese spreca, il Real Montalto si aggiudica il trofeo

Un gol di Crispino dopo venti minuti basta ai cosentini per aggiudicarsi il trofeo; con l'uomo in più per 40', i neroverdi non riescono ad evitare la sconfitta

L’edizione 2021/2022 della Coppa Calabria viene vinta dal Real Montalto, che nella finalissima giocata allo stadio “Riga” di Lamezia Terme ha prevalso per 1-0 sulla Palmese. Nonostante i favori del pronostico, la formazione neroverde deve accontentarsi dell’onore delle armi, al termine di 90′ in cui la compagine cosentina ha saputo soffrire e ribattere colpo su colpo.

Buono avvio da parte di Tripodi e compagni, vicini al gol in un paio di circostanze, compresa la traversa colpita da Barbera; è però la compagine di mister Emilio Guido a sbloccare il match al 20′, quando Crispino riceve in verticale trovando scoperta la difesa della Palmese, riuscendo a battere in diagonale l’ex Reggina Mattia Licastro. Crucitti sprona i suoi a caccia del pari, Fiorino, Saba e Artuso provano ad impensierire la retroguardia biancoazzurra, guidata dall’esperienza di Granata.

Al 10′ della ripresa il signor Falvo di Catanzaro, arbitro di Eccellenza (così come gli assistenti, Trapasso e Zappino di Vibo Valentia), estrae il secondo giallo all’indirizzo di Caruso, lasciando il Real Montalto in dieci. A quel punto l’assedio neroverde diventa totale, ma nonostante gli sforzi profusi, con tanto di avanzate offensive dello stesso portiere Licastro negli ultimi minuti sui calci piazzati, il risultato non cambia. L’ultimo decisivo intervento del portiere Franza al 94′ sul colpo di testa di capitan Pititto, un volo alla propria destra per togliere il pallone dall’angolino. Un minuto più tardi il triplice fischio del direttore di gara fa esplodere la festa della compagine cosentina, mentre alla Palmese resta solo un enorme rimpianto.

Quella alzata al cielo dal Real Montalto è la 42^ Coppa Calabria, trofeo che torna a sollevarsi a distanza di tre anni dall’ultima volta, a causa della pandemia che nelle ultime due stagioni non ha consentito il regolare svolgimento. Nel 2019 era stato il Praiatortora l’ultimo a festeggiare, battendo il Ravagnese ai supplementari; l’anno prima ancora la Morrone aveva piegato il Bianco. Per ritrovare il successo di una compagine reggina si deve tornare al 2013, quando la Deliese vinse 2-0 contro la Juvenilia, aggiudicandosi il trofeo addirittura per la quinta volta, oltre che seconda consecutiva (unico club capace di concedere il bis).

L’Albo d’Oro della Coppa Calabria

2021/22 Real Montalto

2020/21 non disputata

2019/20 non disputata

2018/19 PraiaTortora

2017/18 Morrone

2016/17 Casabona

2014/15 Atletico Botricello

2013/14 Serrese

2012/13 Deliese

2011/12 Nuova Deliese

2010/11 Ars. Trebisacce

2009/10 Roggiano

2008/09 San Marco

2007/08 Tortora

2006/07 Real Piane Crati

2005/06 Nuova Audace

2004/05 Rosarno

2003/04 Nova Virtus

2002/03 Castiglione Mare

2001/02 Gioia Tauro

2000/01 Bagnarese

1999/00 San Luca

1998/99 San Giovannello

1997/98 San Lucido

1996/97 Pol. Gimigliano

1995/96 Pol. Rossoblu Torano

1994/95 Torretta

1993/94 Deliese

1992/93 Pol. Paola

1991/92 Natilese

1990/91 Calcio Cotronei

1989/90 Pol. Condofurese

1988/89 Isola Capo Rizzuto

1987/88 Arasì

1986/87 Roggiano

1985/86 Nuova Rosarnese

1984/85 Deliese

1983/84 Cirò Marina

1982/83 Deliese

1981/82 Terina

1980/81 Spezzano Albanese

1979/80 Villese

1978/79 Marina Gioiosa

1977/78 Bagnarese