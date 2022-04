La 32^ giornata di Serie si gioca in infrasettimanale e il “Granillo” accende i riflettori per accogliere la Reggina di Roberto Stellone, reduce dal pari in casa della capolista Cremonese ottenuto tre giorni fa. Di fronte il Benevento di mister Fabio Caserta, a dir poco travolgente sabato contro il Pisa, un 5-1 che proietta i campani nel lotto delle tante contendenti alla promozione diretta. Segui Reggina-Benevento LIVE su RNP a partire dalle 19.

REGGINA-BENEVENTO 0-3 – FINALE

21′ Insigne, 79′ Forte, 95′ Moncini

Solo il tempo di rimettere il pallone a centrocampo e l’arbitro sancisce la fine dell’incontro: il Benevento espugna il “Granillo”, Reggina tradita nel primo tempo da alcuni errori individuali, poi, nel momento migliore, incassa la seconda rete; nel recupero il tris campano. Uscire tra gli applausi dello stadio nonostante la sconfitta, descrive al meglio la prestazione amaranto.

90’+5, passivo eccessivo per la Reggina che incassa la terza rete quasi al termine del recupero: Moncini riceve palla in area e calcia, Turati respinge in qualche modo ma la sfera torna sui piedi dell’attaccante che insacca lo 0-3.

90’+4, cartellino giallo anche per Folorunsho, reo di eccessive proteste.

90’+1, duro intervento di Vogliacco, che a sua volta finisce sul taccuino dell’arbitro.

89′, torna in parità il conto degli ammoniti con il giallo a Petriccione.

86′, primo ammonito del match è il reggino Di Chiara.

85′, contropiede del Benevento con Tello che punta la porta e in maniera egoistica calcia spedendo alle stelle, non vedendo due compagni liberi accanto.

84′, ultimi due cambi per la Reggina: dentro Denis e Aya per Cortinovis e Amione.

80′, triplo cambio per il Benevento: Moncini, Gyamfi e Petriccione per Calò, Letizia e Forte.

79′, nel miglior momento della Reggina, arriva il raddoppio del Benevento: il cross di Tello trova Forte che decolla deviando il pallone quel tanto che basta da spedirlo in rete. Reggina-Benevento 0-2

76′, Bellomo riceve nella zona sinistra dell’area di rigore, si porta il pallone sul destro e calcia, Paleari blocca.

75′, sugli sviluppi del corner, Di Chiara calcia un velenoso rasoterra che il portiere ospite blocca con qualche affanno.

74′, forcing amaranto, Folorunsho va al cross da sinistra, decolla sul secondo palo Lombardi disturbato dal difensore ma riesce a colpire di testa, Paleari in tuffo manda in angolo.

72′, Stellone cambia la disposizione tattica della Reggina: dentro Bellomo per Loiacono, Kupisz va a destra sulla linea difensiva.

68′, lascia il campo l’autore del gol Insigne, dentro Viviani.

62′, primo cambio tra gli ospiti con Tello che prende il posto di Ionita.

61′, splendida azione amaranto con il colpo di tacco di Menez a liberare sulla corsa Cortinovis; il talento scuola Atalanta restituisce il pallone al francese con una volée, Menez prova a portarsi il pallone sul destro per calciare ma viene murato da un difensore.

59′, imbucata per Improta che prova il fendente rasoterra, si immola Loiacono che respinge in corner con il corpo.

56′, punizione per il Benevento con il tocco di Calò per il sinistro teso di Acampora, vola Turati alla sua destra deviando in corner.

55′, doppio cambio per Stellone: dentro Lombardi e Rivas per Adjapong e Galabinov.

46′, squadre nuovamente in campo, comincia il secondo tempo tra Reggina e Benevento.

INTERVALLO

45′, senza concedere recupero, il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi con la Reggina sotto di un gol a metà gara.

43′, insidiosa botta mancina dalla distanza di Acampora, sfera di poco oltre la traversa.

42′, accelerazione improvvisa di Menez che semina gli avversari; costretto a defilarsi, calcia un destro teso sul primo palo che Paleari manda oltre la traversa. Applausi da parte della Curva Sud per l’azione del francese.

41′, tiro da fuori di Ionita, Loiacono la intercetta di testa e la sfera s’impenna; ricadendo arriva ad Improta che calcia al volo, para Turati.

34′, dopo un paio di folate inconcludenti, la Reggina ottiene una punizione dai venti metri: sul pallone va Menez che cerca di scavalcare la barriera con il destro ma il pallone si perde alto oltre la traversa.

21′, si sblocca la sfida del “Granillo” con il gol dell’ex Insigne: errore in disimpegno di Crisetig, Ionita pesca in area Insigne da destra che calcia in diagonale, tiro forte e radente che passa sotto al corpo di Turati. Reggina-Benevento 0-1

20′, insidiosa punizione per i campani, pallone lungo rimesso in mezzo da Vogliacco, Acampora calcia fuori da buona posizione.

17′, azione orchestrata sulla sinistra da Adjapong, Di Chiara e Cortinovis, traversone di quest’ultimo per Galabinov che, disturbato, non può schiacciare di testa; la sfera resta alla portata dell’attaccante amaranto, decisiva la rovesciata del centrale che lo anticipa pulendo l’area di rigore.

12′, palla-gol divorata dal Benevento: traversone dalla destra che taglia tutta l’area, Improta sbuca alle spalle di Loiacono ma impatta malamente il pallone da breve distanza, effettuando di fatto un passaggio a Turati. Sospiro di sollievo per il popolo amaranto.

7′, tentativo dalla lunga distanza da parte di Letizia, prova a deviarlo all’ultimo istante Forte senza riuscirci, blocca Turati senza troppi patemi.

6′, attacca sul fronte sinistro la Reggina, scambio Menez-Adjapong, l’esterno amaranto salta in dribbling un difensore e calcia, tiro però debole bloccato da Paleari.

3′, prima opportunità creata dalla Reggina: sulla punizione di Di Chiara, un tocco di testa libera Galabinov ma l’uscita di Paleari impedisce al bomber amaranto di arrivare sulla sfera.

Il signor Colombo dà il via al match: comincia Reggina-Benevento!

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Folorunsho, Crisetig, Cortinovis, Kupisz; Ménez, Galabinov. A disposizione: Micai, Aya, Cionek, Giraudo, Stavropoulos, Bellomo, Bianchi, Hetemaj, Lombardi, Rivas, Denis, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Improta. A disposizione: Manfredini, Gyamfi, Foulon, Masciangelo Pastina, Brignola, Petriccione, Tello, Viviani, Brignola, Farias, Moncini, Sau. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Antonio Rapuano di Rimini. A-VAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

PRE-PARTITA

Tutte le info utili sul match

I precedenti tra Reggina e Benevento al “Granillo”

L’arbitro di Reggina-Benevento