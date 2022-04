Reggina, Stellone: “Partita decisa dagli episodi, nulla da rimproverare ai ragazzi”

Al termine del match contro il Benevento, il tecnico amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “La partita è stata equilibrata, il risultato finale non rispecchia quanto visto in campo. Sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare e nel primo tempo dovevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Alla prima opportunità hanno trovato il vantaggio su un errore nostro, poi nel momento migliore della Reggina è arrivato il 2-0. Quel gol ci ha tagliato le gambe, mentre il 3-0 conta solo per le statistiche.

CONDIZIONE FISICA – “Abbiamo fatto 6-7 cambi rispetto a Cremona. Cortinovis e Loiacono avevano i crampi, Amione mi ha chiesto il cambio, Adjapong ha avuto un risentimento musculare e valuteremo l’entità dell’infortunio nei prossimi giorni, mentre Menez prima della partita aveva riscontrato un problema al flessore che poi per fortuna è migliorato col passare dei minuti. Sono le classiche partite finali in cui la stanchezza si fa sentire, ma anche da parte loro, diciamo che la partita è stata decisa dagli episodi, loro sono stati sicuramente più cinici di noi”

SCONFITTA FROSINONE E RIMPIANTO PLAYOFF – Noi affronteremo le prossime partite sempre con lo stesso atteggiamento, oggi non siamo stati rinunciatari. Dopo oggi sarà ancora più difficile raggiungere l’obiettivo poiché le partite sono sempre di meno, ma abbiamo la possibilità di riscattarci tra pochi giorni”

FISCHI A GALABINOV – “Di certo non ha offerto una prestazione fantastica, ma va detto che è stato servito poco dai compagni. Galabinov è un giocatore longilineo e di grande prestanza fisica, e per via della sua struttura ne risente in campo se non gioca con continuità. Non è ancora al meglio ma ha provato a dare una mano alla squadra per quanto possibile. Non c’è nessun problema per quanto mi riguarda”