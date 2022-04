I Top&Flop di Reggina-Benevento: Galabinov impalpabile, Crisetig insufficiente

Sconfitta pesante per gli amaranto quella maturata al Granillo contro il Benevento: i campani battono 0-3 la Reggina e spengono quasi definitivamente le ambizioni Playoff degli uomini di Stellone. Insigne sblocca il risultato al minuto 21′ , poi nel finale di gara ci pensano Forte e Moncini a chiudere definitivamente i giochi. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Forte – Grande gara di sacrificio quella dello “Squalo”, che in campo fa valere la sua forza fisica facendo a sportellate con tutta la retroguardia amaranto. Nonostante l’asfissiante marcatura di Amione è abile a giocare di sponda e a far salire la squadra, riuscendo a trovare nella ripresa il gol dello 0-2 con una precisa spizzata di testa.

FLOP

Crisetig – Prova insufficiente del regista amaranto, che in occasione del gol che apre le marcature pecca di sufficienza lasciandosi sfilare da sotto al naso un pallone sanguinoso. Discorso simile per la rete del definitivo 0-3, dove Crisetig lascia completamente smarcato Moncini che da pochi passi può calciare liberamente e per ben due volte verso la porta di Turati.

Galabinov – Quello visto negli ultimi mesi è ormai un lontano parente del Galabinov versione “Re Mida” di inizio stagione. Impalpabile e mai realmente in partita, il centravanti amaranto viene sostituito all’ora di gioco tra i fischi dei tifosi presenti al Granillo, visibilmente delusi dalla prestazione e dall’atteggiamento indolente del bulgaro.

SANTO ROMEO