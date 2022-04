Serie D – Volata finale per la promozione, un’avvincente corsa a quattro

Il prossimo 15 maggio l’ultima giornata del campionato di Serie D decreterà il nome della squadra promossa in C, al termine di una stagione che potrebbe vedere una volata finale all’ultimo respiro. Sono quattro le candidate al salto di categoria, con la Gelbison al comando da lungo tempo e in pole position, forte dei suoi 65 punti. Lo 0-0 ottenuto ieri in casa della Cavese è valso come mezzo sorriso per la capolista, dato che la formazione di Cava de’ Tirreni è rimasta a -5, con lo stesso numero di partite giocate, 29, pur avendo un match da recuperare contro il Trapani ma anche il turno di riposo da osservare.

Hanno un distacco maggiore dal primo posto il Lamezia Terme di mister Campilongo (nell’immagine principale) e l’Acireale, rispettivamente a -7 e -11, divari che tuttavia non devono ingannare: i lametini hanno una partita in meno, quella non giocata ieri in casa del Real Aversa, mentre sono addirittura tre le gare da recuperare degli acesi, virtualmente a -2 dalla Gelbison.

Al netto dei recuperi, con davanti ancora altri 7 turni di campionato tutto può ancora accadere, ma la sensazione che si possa arrivare fino al 15 maggio con una situazione in alta classifica ancora in bilico è concreta. Preziosi in questa lotta a quattro saranno gli scontri diretti, in particolare la 33^ giornata, giovedì 14 aprile, vedrà un doppio incrocio: il Lamezia Terme renderà visita alla Cavese mentre la Gelbison sarà ad Acireale; nella 35^ saranno invece i lametini a scendere in campo in terra siciliana; in programma invece nell’ultimo turno Cavese-Acireale, sfida che potrebbe ancora valere moltissimo.

