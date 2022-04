Serie D – Mercoledì si giocano 4 recuperi: il San Luca può ipotecare la salvezza

L’ultima settimana in Serie D ha visto il Covid tornare ad essere grande protagonista, con ben 8 incontri rinviati nel Girone I nei tre turni disputati dal 27 a marzo a ieri, 3 aprile. Mentre si cerca di trovare una nuova collocazione in calendario per due delle sfide non disputate nell’ultimo turno (già fissata nel frattempo al 20 aprile Real Aversa-FC Lamezia Terme), otto squadre sono pronte a tornare in campo questo mercoledì, 6 aprile, per cominciare ad alleggerire il peso dei tanti rinvii sulla classifica.

Quattro i campi impegnati con partite che fanno riferimento ad altrettanti turni di campionato, a cominciare addirittura con Giarre-Licata, derby siciliano che va a completare il calendario del girone di andata, dato che il match è valido per la 19^ giornata.

Occasione da non fallire per la Cavese nella volata-promozione: la compagine seconda in classifica a -5 dalla Gelbison, ospiterà il Trapani nel recupero della 21^ giornata.

Aprirà i propri cancelli mercoledì anche il “Corrado Alvaro” di San Luca: i giallorossi, reduci dalla beffa di Sant’Agata di Militello dove hanno visto sfumare al 94′ la vittoria, riceveranno il Portici che in classifica ha due punti di vantaggio. L’incontro, recupero della 24^ giornata, potrebbe valere come una grossa ipoteca sulla salvezza per il San Luca, in caso di successo.

Completa il programma dei recuperi un altro derby siciliano, Biancavilla-Acireale, che fa riferimento alla 28^ giornata: due squadre divise da ben 40 punti in graduatoria, gli ospiti favoriti e pienamente coinvolti nella corsa alla Serie C, padroni di casa invece ultimi e costretti a cercare l’impresa per non vedere la salvezza allontanarsi sempre più.