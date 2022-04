Reggina-Benevento, la probabile formazione amaranto: Menez e Galabinov coppia offensiva

Difficile prova per la Reggina che domani affronterà la corazzata Benevento. Stellone medita alcuni cambi rispetto a Cremona, più per turnover che per demeriti. In porta dovrebbe rivedersi Turati, mentre Aya, Loiacono, Cionek e Amione si contendono due posti in difesa. In attacco torna Menez, con lui uno tra Rivas e Galabinov. Probabile formazione Reggina (3-5-2): Turati, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Menez, Galabinov. All. Stellone