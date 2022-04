Reggina-Benevento, i precedenti ufficiali: bilancio equilibrato al Granillo

Bilancio abbastanza equilibrato tra Reggina e Benevento, di fronte domani sera alle 19:00 allo stadio “Granillo”. Sono 18 i precedenti ufficiali in Calabria tra le due compagini: 7 i successi amaranto, 6 pareggi e 5 vittorie per i giallorossi. L’ultimo incrocio fra le due compagini risale alla stagione 2014/2015, anno del fallimento della società amaranto, e in quell’occasione i sanniti riuscirono a vincere per 0-2 grazie alle reti di Alfageme e Scognamiglio.

Di seguito tutti i marcatori e i precedenti ufficiali tra Reggina e Benevento:

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1934/1935, 6^ giornata di ritorno (14/4/1935)

REGGINA-BENEVENTO 0-2 (a tavolino per rinuncia)

SERIE C 1948-1949, 10^ giornata di andata (12/12/1948)

REGGINA-BENEVENTO 2-0

Reggina: Pendibene, Zanni, Gallo, Bercich, Cara II, Lucchesi, Porcino, Cara I, Santacroce, Ferrari, Sperti. Allenatore: Rossetto.

Marcatori: Cara I, Santacroce.

SERIE C 1949-1950, 6^ giornata di ritorno (2/4/1950)

REGGINA-BENEVENTO 10-0

Reggina: Corrao, Olivato, Genti, Pastore, Gallo, Graziano, Avedano, Coltella, Beghi, Ferrari, Korostolev. Allenatore: Zamberletti.

Marcatori: Avedano (2), Beghi (3), Korostolev (2), Pastore (2), Coltella.

SERIE C 1950-1951, 2^ giornata di andata (1/10/1950)

REGGINA-BENEVENTO 2-1

Reggina: Corrao, Molfetta, Genti, Ferri, Andreoli, Scheideler, D’Alconzo, Coltella, Beghi, Ferrari, Bacci. Allenatore: Zamberletti.

Marcatori: Bacci (2).

SERIE C 1951-1952, 9^ giornata di andata (4/11/1951)

REGGINA-BENEVENTO 2-1

Reggina: Corrao, Montagner, Spadaro, Germiniani, Apolloni, Talarico, D’Alò, Massagrande, Pucci, Simoncelli, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

Marcatori: Scarlatteri, Massagrande.

SERIE C 1960-1961, 8^ giornata di andata (20/11/1960)

REGGINA-BENEVENTO 0-1

Reggina: Morselli, Oblach, Bodrato, Bonassin, Gallusi, Buccione, Pistoello, Navone, Nucini, Mastrotoraro, Dal Balcon. Allenatore: Sentimenti.

SERIE C 1961-1962, 5^ giornata di andata (22/10/1961)

REGGINA-BENEVENTO 1-1

Reggina: Morselli, Oblach, Marin, Gatto, Gallusi, Buccione, Mastrototaro, Smeriglio, Ronzulli, Cavazzuti, Venturello. Allenatore: Sentimenti.

Marcatore: Venturello.

SERIE C 1974-1975, 2^ giornata di ritorno (16/2/1975)

REGGINA-BENEVENTO 2-2

Reggina: Chini, Poppi, Spinelli, Belluzzi, Spadaro, Balestro, Burla, Tripodi (Scoppetta), Magara, Campagna, Tivelli. Allenatore: Regalia.

Marcatori: Tivelli, Burla.

SERIE C 1975-1976, 9^ giornata di ritorno (28/3/1976)

REGGINA-BENEVENTO 0-1

Reggina: Castellini, Mordocco (Spadaro), Olivotto, Zica, Spinelli, Belluzzi, Fragasso, Materazzi, Pianca, Raimondi, Enzo. Allenatore: Regalia.

SERIE C 1977-1978, 6^ giornata di ritorno (5/3/1978)

REGGINA-BENEVENTO 0-0

Reggina: Tortora, Gatti, D’Astoli, Missiroli, Scoppa, Spinelli, Rappa (Mingrone), Manzin, Pianca, Snidaro, Labellarte. Allenatore: Angelillo.

SERIE C 1978-1979, 12^ giornata di andata (5/12/1978)

REGGINA-BENEVENTO 1-0

Reggina: Tortora, Olivotto, Tasca, Spinelli, Scoppa, Vecchiè, Truddaiu, Ferri, Bortot, Caruso, Mariano (Snidaro). Allenatore: Scoglio.

Marcatore: Bortot.

SERIE C 1979-1980, 2^ giornata di ritorno (10/2/1980)

REGGINA-BENEVENTO 2-1

Reggina: Tortora, Banelli, Olivotto, Snidaro, Dariol, Battiston, Lomanno, Ferri, Mariano, Rossi, Scarrone (Bortor). Allenatore: Buffoni.

Marcatori: 21′ pt Mariano (R), 28′ pt Lomanno (R), 20′ st Pezzuoli (B).

SERIE C 1980-1981, 8^ giornata di ritorno (29/3/1981)

REGGINA-BENEVENTO 1-2

Reggina: Navazzotti, Olivotto, Berretta (Tomba), Snidaro, Arcoleo, Ferri, Spinella, Re, Colla (Basilico), Scarrone, Piras. Allenatore: Buffoni.

Marcatore: 9′ pt Pitino (B), 10′ pt Mauro (B), 24′ st Spinella (R).

SERIE C 1981-1982, 9^ giornata di ritorno (28/3/1982)

REGGINA-BENEVENTO 0-0

Reggina: Vettore, Olivotto, Re, Destro, Rocco, Matà, Maestroni (Spinella), Garzilli, Piras (Camolese), Scarrone, Piga. Allenatore: Salvemini.

SERIE C 1982-1983, 7^ giornata di andata (31/10/1982)

REGGINA-BENEVENTO 0-0

Reggina: Vettore, Geria, Re, Grandi, Rocco, Saviano, Vittiglio, Sciannimanico, Coppola (Cotroneo), Donati, Segoni. Allenatore: Scoglio.

SERIE C 1984-1985, 17^ giornata di ritorno (9/6/1985)

REGGINA-BENEVENTO 2-0

Reggina: Giordano, De Giovanni, Cacitti, Mondello (Moccia), Saviano, Ardizzon, Vittiglio, Nobile (Geria), Fracas, Sciannimanico, Spinella. Allenatore: Tobia.

Marcatori: 16′ pt Saviano, 32′ pt Spinella.

SERIE C 1986-1987, 12^ giornata di ritorno (26/4/1987)

REGGINA-BENEVENTO 0-0

Reggina: Rosin, Bottaro, Attrice, Bellaspica, Sasso, Figliomeni, Mariotto (Petroni), Guerra, Fattori, Vento, Roselli. Allenatore: Bigon.

SERIE C 2014-2015, 15^ giornata di ritorno (29/11/2014)

REGGINA-BENEVENTO 0-2

Reggina: Kovascsik, Ungaro, Crescenzi, Karagounis, Aquino, Maimone, Armellino, Salandria, Perrone, Louzada, Insigne. Allenatore: Tortelli

Marcatori: 4’ pt Alfageme, 32’ pt Scognamiglio

SANTO ROMEO