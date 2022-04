Reggina: Nicolò Bianchi fa cento in amaranto

Con la gara giocata a Cremona, il centrocampista Nicolò Bianchi ha raggiunto le cento presenze con la maglia della Reggina. Arrivato in amaranto nell’estate del 2019 dal Vicenza, protagonista della promozione in Serie B della Reggina, il centrocampista ha segnato 4 reti in 100 gare.