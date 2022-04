Eccellenza – Il Boca N. Melito ruggisce tre volte a Paola, la salvezza diretta è ancora possibile

Un colpaccio tanto pesante quanto inatteso è quello messo a segno dal Boca Nuova Melito ADMO che nel quart’ultimo turno di Eccellenza ha espugnato il campo della Paolana, seconda in classifica e imbattuta da otto turni, durante i quali ha conquistato 20 punti su 24.

Il successo biancorosso al “Tarsitano” ridisegna completamente gli scenari per la volata-salvezza, dato che l’undici di Laface, dopo il pari di mercoledì nel recupero contro l’Acri, sembrava ormai certo di giocare i playout. A 270′ dalla fine invece, la situazione è cambiata grazie anche ai risultati giunti dagli altri campi, tutti favorevoli al Boca, divenuto all’improvviso padrone del proprio destino.

Nonostante nelle gambe ci fossero ancora le scorie (anche mentali per l’occasione sciupata) del match di mercoledì, Zampaglione e compagni si sono presentati a Paola con il giusto spirito combattivo e una grande determinazione, pronti a battagliare contro la squadra più in forma del momento che annovera tra le sue fila gente del calibro di Angotti, Criniti, Vitale e Trentinella. Trovato il vantaggio con l’argentino Giancarlo Bianchini, dai piedi di Giorgiò passa senza fortuna il pallone che potrebbe valere il raddoppio già prima dell’intervallo. Attimi di paura nel primo tempo per due infortuni: prima è il biancorosso Peppe Foti a lasciare il campo in barella e a venir trasportato in ospedale per accertamenti; identico destino per Fabio De Nisi sul finire della prima frazione.

In avvio di ripresa la squadra di Fanello si proietta subito in avanti in cerca del pari, trovando un calcio di rigore dopo una manciata di minuti: il bomber Attilio Angotti si presenta sul dischetto, Gabriele Parisi indovina l’angolo e respinge (nell’immagine principale); sul prosieguo dell’azione ancora l’attaccante calcia a botta sicura, sulla linea un difensore reggino salva la porta. Scampato il pericolo, il Boca vuole provare a chiudere la partita in contropiede: Mimmo Zampaglione va vicino al raddoppio una prima volta colpendo la traversa; il secondo tentativo si rivela vincente e con il suo nono centro in campionato, il capitano biancorosso porta i suoi sul doppio vantaggio. Dopo il gol, lo stesso Zampaglione accusa un problema muscolare e lascia il campo a Giuseppe Pipicella; neppure il tempo di entrare in campo che proprio l’esterno ex Locri finalizza un’altra ripartenza fissando il punteggio sul 3-0. Quarto d’ora finale con i padroni di casa che provano a riaprire l’incontro quasi senza crederci, mentre la squadra di Laface gestisce con personalità il prezioso vantaggio.

Al triplice fischio si riaccendono le chance salvezza del Boca, grazie anche alle buone notizie giunte dagli altri campi. Fosse terminato oggi il torneo, la compagine reggina avrebbe disputato il playout in casa contro l’Isola Capo Rizzuto; di fronte ci sono ancora tre partite da giocare, due in casa contro Roccella e Bovalinese e una in trasferta contro la Morrone, terza in classifica e già battuta all’andata. I biancorossi sono adesso a +2 sull’Isola Capo Rizzuto, hanno gli stessi punti del Gioiosa (contro il quale sono però in svantaggio negli scontri diretti) e si trovano a -1 dal CotroneiCaccuri e -4 dal Gallico Catona; complici alcuni scontri diretti, la salvezza senza passare dagli spareggi non è più un’utopia. Soprattutto dopo un risultato importante e prestigioso come quello ottenuto a Paola.

Clicca qui per i risultati della 27^ giornata di Eccellenza, la nuova classifica e il programma del prossimo turno