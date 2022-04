Cremonese-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle 14 per la trentunesima giornata di serie B si affrontano Cremonese e Reggina. Gli amaranto sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Cosenza, mentre i grigiorossi hanno ottenuto la vittoria in casa della Spal nell’ultimo turno di campionato. Sono 7 i precedenti in cadetteria tra Cremonese e Reggina in Lombardia, con un bilancio leggermente favorevole ai padroni di casa: 3 vittorie per la Cremonese, 2 i pareggi e solamente 2 vittorie per gli amaranto.

Probabile formazione Cremonese

Pochi dubbi e tanta scelta per Fabio Pecchia: 4-2-3-1 come modulo di riferimento per il mister della Cremonese, che in difesa dovrebbe confermare la coppia Okoli-Bianchetti a protezione dell’estremo difensore Carnesecchi. Crescenzi e Sernicola sulle corsie laterali, con Valzania e Fagioli nel ruolo di mediani. Sarà Ciofani a guidare l’attacco grigiorosso, mentre sulla trequarti spazio al terzetto Zanimacchia-Gondo-Gaetano.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Valzania, Fagioli; Zanimacchia, Gondo, Gaetano, Ciofani. All: Pecchia

Probabile formazione Reggina

Buone notizie per Roberto Stellone, che in vista della sfida di Cremona potrà finalmente avere a disposizione quasi l’intero organico, fatta eccezione per Denis e Lakicevic. Micai partirà titolare, con Aya, Amione e Di Chiara al centro della difesa. Kupisz favorito per una maglia da titolare per la corsia di destra, mentre Giraudo agirà sulla fascia opposta. Crisetig in cabina di regia e Folorunsho nel ruolo di mezzala, con Hetemaj in vantaggio su Bianchi per completare il centrocampo. Galabinov dovrebbe vincere il ballottaggio con Montato, con uno tra Rivas e Menez come partner d’attacco.

REGGINA (3-5-2): Micai, Aya, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Rivas, Galabinov. All: Stellone

Cremonese-Reggina, pronostico

Reggina di mister Stellone che parte nettamente sfavorita secondo Snai con il segno 2 quotato a 6.25 rispetto alla vittoria dei lombardi quotata 1.57. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 leggermente in ribasso a quota 1.57. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,80 Sisal/quota 3.75 Snai). Interessante anche il segno OSPITE SEGNA 1T a quota 3.20 (Sisal).

Cremonese-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 14:00 della gara tra Cremonese e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre, da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

SANTO ROMEO