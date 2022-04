Cremonese-Reggina, le pagelle: Cionek insuperabile, Hetemaj suona la carica

La Reggina torna da Cremona con un punto dopo aver pareggiato con il penalty di Galabinov il vantaggio della capolista firmato in avvio di ripresa da Ciofani. Le pagelle di Cremonese-Reggina secondo RNP.

Micai 6,5 – Ciofani e compagni provano a colpire da ogni posizione, il portiere amaranto risponde sempre presente; incolpevole sulla girata vincente del bomber grigiorosso.

Cionek 7 – Le incursioni avversarie sono insidiose, risponde da par suo ergendosi a muro invalicabile e costringendo le punte di casa a giocare lontano dalla porta.

Amione 6,5 – Parte sfiorando il gol, poi ingaggia un lungo duello con Ciofani che lo vede spesso vittorioso, anche quando sembra che l’attaccante possa essere in vantaggio su di lui.

Di Chiara 6 – Zanimacchia lo costringe ad un lavoro ostico ma non disdegna le avanzate a supporto di Lombardi e di Adjapong poi.

Giraudo 5,5 – Strizzolo è avversario da tenere a bada, lo fa sacrificando la fase di spinta; in avvio di ripresa si fa beffare da Ciofani sul vantaggio grigiorosso. Dal 60′ Adjapong 6,5 – Copertura, impostazione e inserimenti, il suo impatto sul match è ottimale; contribuisce ad alzare il ritmo della squadra.

Bianchi 6 – La lotta in mediana è dura, i duelli sono costanti; dà il suo contributo nella reazione post-gol. Dal 77′ Galabinov 6,5 – Tocca tre palloni: il primo, appena entrato, lo trasforma nel pareggio su rigore, gli altri due sono potenziali opportunità che non vanno a buon fine.

Crisetig 6,5 – Cerca di far ragionare la squadra soprattutto nelle fasi di particolare pressione avversaria; nel finale bada soprattutto a schermare la difesa, lavoro svolto egregiamente.

Hetemaj 7 – Non concede un attimo di tregua ai portatori di palla, le dà e le prende senza sosta, fino a indurre in errore Crescenzi che si becca il rosso. Dal 77′ Montalto S.V.

Lombardi 6,5 – Affonda spesso sulla sinistra riuscendo a mettere in apprensione la difesa lombarda, sfiorando anche il gol. Dal 60′ Kupisz 6,5 – Contributo prezioso sia in copertura che in fase di impostazione, si guadagna con mestiere il rigore poi trasformato da Galabinov.

Folorunsho 6,5 – Avvio a ritmi alti che portano quasi al doppio giallo per Bianchetti (graziato dall’arbitro), non concede punti di riferimento; nella ripresa, dopo il gol della Cremonese, alza nuovamente i giri del motore, in particolare dopo l’ingresso di Menez.

Rivas 5,5 – Crea insidie inizialmente sfiorando anche la rete del vantaggio, diventa poi meno costante e più impreciso. Dal 60′ Menez 6,5 – Entra in campo con la voglia di spaccare il mondo e dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni amaranto della mezz’ora finale.

Mister Stellone 6,5 – La squadra scelta dal tecnico amaranto pare rinvigorita dalla sosta, determinata ad ottenere un risultato positivo contro la prima delle classe. Dopo l’avvio a ritmi alti però Crisetig e compagni sono costretti a stringere i denti sotto la pressione avversaria. Il gol ad inizio ripresa cambia le carte in tavola, la reazione è tardiva e non semplice, ma arriva anche e soprattutto attraverso le sostituzioni: Menez, Adjapong e Kupisz alzano il ritmo della squadra, un cambio di passo che, grazie anche alla successiva superiorità numerica, induce il tecnico amaranto ad osare inserendo Galabinov e Montalto. La ritrovata freschezza di diversi elementi potrà giovare non poco in questo rush finale; le difficoltà negli ultimi venti metri potrebbe inoltre indurre il tecnico a rendere più pesante il reparto offensivo fin dal 1′ già martedì contro il Benevento.