Cremonese-Reggina 1-1, il tabellino del match: a Ciofani risponde Galabinov

Gli amaranto escono con un punto dallo stadio Giovanni Zini. Ciofani porta avanti i padroni di casa a inizio ripresa, Galabinov pareggia i conti dagli 11 metri. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 32ª GIORNATA

CREMONESE-REGGINA 1-1

Marcatori: 50′ Ciofani (C), 80′ rig. Galabinov (R)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Okoli, Sernicola; Castagnetti, Valzania (46′ Fagioli); Zanimacchia (66′ Baez), Gaetano (46′ Rafia), Strizzolo (76′ Buonaiuto); Ciofani (83′ Gondo). A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Ravanelli, Baez, Meroni, Politic. Allenatore: Pecchia.

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo (60′ Adjapong), Bianchi (78′ Galabinov), Crisetig, Hetemaj (78′ Montalto), Lombardi (60′ Kupisz); Folorunsho, Rivas (60′ Ménez). A disposizione: Turati, Adjapong, Aya, Loiacono, Stavropoulos, Bellomo, Cortinovis, Ejjaki,. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Luigi Lanotte di Barletta. IV ufficiale: Matteo Gualtieri di Asti. VAR: Gianluca Aureliano di Bologna. A-VAR: Marco Scatragli di Arezzo.

Note – Ammoniti: Bianchetti (C), Di Chiara (R), Crisetig (R), Fagioli (C), Rafia (C), Amione (R), Montalto (R). Espulso: al 71′ Crescenzi (C) per gioco pericoloso. Calci d’angolo: 2-7. Recupero: 2’pt; 4’st.