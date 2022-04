Cremonese-Reggina, Stellone: “Rammaricati per il risultato, crediamo ancora ai Playoff”

Al termine del match contro la Cremonese terminato 1-1, il tecnico amaranto Roberto Stellone è intervenuto ai microfoni di RegginaTV. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “In avvio di gara siamo partiti bene e abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Amione. Nella ripresa abbiamo subito un gol fortuito, ma non abbiamo mai mollato e la mentalità della squadra è stata positiva. Non ricordo il minuto del nostro gol, ma dopo il cartellino rosso la mia sensazione dal campo era quella che la squadra potesse pareggiare. La Cremonese è un’ottima e Fabio Pecchia sta facendo un gran lavoro, noi abbiamo la mente sgombra dal discorso salvezza, non avevamo nulla da perdere e abbiamo interpretato bene la gara”.

OBIETTIVO PLAYOFF – “Vedere i ragazzi a fine partita rammaricati, dopo un’ottima prestazione e un buon pari, ci fa capire la nostra mentalità. Le speranze di raggiungere i playoff ci sono ancora, abbiamo sei partite a disposizione e vincendole tutte e sperando nelle sconfitte delle altre. Possiamo raggiungere un risultato impensabile sino a qualche settimana fa“.