Top&Flop di Cremonese-Reggina: Abbattista insufficiente, Menez cambia il volto al match

Termina 1-1 il match dello “Zini” tra Cremonese e Reggina. Dopo un primo tempo molto equilibrato i grigiorossi sbloccano la gara grazie alla rete del centravanti Ciofani, ma vengono successivamente raggiunti dal penalty procurato da Kupisz e trasformato da Galabinov. Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Hetemaj – Il finlandese è il polmone del centrocampo amaranto: corre, lotta come un leone e mette costantemente sotto pressione i portatori di palla della Cremonese. Rischia in alcune occasioni commettendo qualche fallo di troppo, ma si rivela prezioso soprattutto in fase di copertura. Un fallo ai suoi danni prova l’espulsione di Crescenzi.

Menez – Ottimo impatto con la partita per Houdini, che nonostante il lungo periodo di assenza ritorna in campo a Cremona e mette in mostra ancora una volta tutta la sua classe e il suo talento. Stellone lo inserisce a gara in corso ed è lui a suonare la carica e a dare la scossa ai suoi compagni, suo inoltre il filtrante per Kupisz dal quale nasce l’azione che porta al rigore.

FLOP

Abbattista – Il direttore di gara è uno dei protagonisti assoluti del match dello Zini, sfortunatamente per lui e per la Reggina in negativo. Inspiegabile la mancata espulsione di Bianchetti nella prima frazione di gara, con l’arbitro che decide di graziare il giocatore della Cremonese (già ammonito) dopo l’entrata scomposta ai danni di Folorunsho: errore grave di Abbattista, che irrimediabilmente condiziona la gara e penalizza la squadra di Stellone. In occasione dell’espulsione di Crescenzi invece deve intervenire il VAR per rimediare all’ errata valutazione del direttore di gara, che in un primo momento aveva optato per l’ammonizione del difensore grigiorosso.

SANTO ROMEO