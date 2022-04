Ultime News

La Reggina torna da Cremona con un punto dopo aver pareggiato con il penalty di Galabinov il vantaggio della capolista firmato in avvio di ripresa da Ciofani. Le pagelle di Cremonese-Reggina secondo RNP. Micai 6,5...

Torna in campo la Serie B dopo la sosta. Per la Reggina difficile trasferta sul campo della capolista Cremonese. Segui gli aggiornamenti live del derby su RNP dalle ore 14. * Per aggiornare il LIVE di CREMONESE-REGGINA*...