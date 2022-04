Serie D, verso il rush finale della stagione con l’incognita dei tanti recuperi

Il turno disputato mercoledì 30 marzo ha proiettato il campionato di Serie D verso la volata finale: in calendario da qui al 15 maggio restano otto giornate da giocare, compresi altri due turni infrasettimanali. Tutto è ancora in discussione, dalla vittoria del torneo alla volata playoff, fino alla corsa salvezza. L’attuale classifica, per quanto indicativa sulle possibilità di ogni singolo club, va considerata anche in virtù delle tante partite rinviate per Covid ancora da recuperare. Già solo nel turno di mercoledì sono stati ben tre i match rinviati, che si sono andati a sommare ai sei precedenti rimasti da disputare. Nonostante il gran lavoro di sacrificio compiuto in questi mesi per azzerare il conteggio delle gare non giocate, il numero ha ripreso a salire. Al momento sono quindi 9 gli incontri da recuperare, 4 dei quali sono in programma (salvo ulteriori problemi) mercoledì 6 aprile; già certo inoltre il rinvio del match di domenica tra Real Aversa e Lamezia Terme, il cui recupero è stato fissato per il 20 aprile insieme ad altri due. Di sicuro sarà difficile arrivare a ripetere quanto accadde un anno fa, con le ultime gare della stagione disputate a metà luglio.

Nella classifica attuale va inoltre tenuto in conto un altro fattore, ovvero quello relativo ai turni di riposo, con undici squadre che hanno disputato due partite in meno, avendo già osservato il loro turno di stop sia all’andata che al ritorno, mentre altre otto dovranno fermarsi da calendario nelle prossime settimane per la seconda volta. Nell’ordine, osserveranno il loro turno di riposo dalla 31^ alla 38^: Santa Maria del Cilento, Paternò, Troina, Cavese, Giarre, Castrovillari, Biancavilla e Sant’Agata.

Questo invece l’elenco delle partite da recuperare, alcune con le date di disputa già stabilite.

19^ giornata – Giarre-Licata – 06/04/2022

21^ giornata – Cavese-Trapani – 06/04/2022

24^ giornata – San Luca-Portici – 06/04/2022

28^ giornata – Biancavilla-Città di Acireale – 06/04/2022

29^ giornata – Città di Acireale-Castrovillari – 20/04/2022

29^ giornata – Trapani-Troina – 20/04/2022

30^ giornata – Castrovillari-Rende – da definire

30^ giornata – Licata-Cittanova – 20/04/2022

30^ giornata – Troina-Pol. Santa Maria del Cilento – da definire

31^ giornata (in programma domenica 3 aprile) – Real Aversa-FC Lamezia Terme – 20/04/2022

