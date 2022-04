Reggina: il programma delle gare del settore giovanile

Tornano in campo le selezioni nazionali giovanili amaranto, impegnate nei rispettivi campionati tra sabato e martedì. Si parte con la Primavera di mister Ferraro, la quale riceverà l’Ascoli al Sant’Agata. Il centro sportivo, nei giorni a seguire, ospiterà anche l’U17 di mister Assumma e l’U15 femminile, che affronteranno rispettivamente Salernitana e Crotone. Gara in trasferta a Frosinone per U15 e U16, mentre martedì l’U17 femminile sarà di scena a Catanzaro. Di seguito, il programma completo:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 10ª GIORNATA DI RITORNO

Reggina-Ascoli, sabato 2 aprile 2022, ore 11:30 – C.S. Sant’Agata (Reggio Calabria)

UNDER 17 GIRONE C, 11ª GIORNATA DI RITORNO

Reggina-Salernitana, domenica 3 aprile, ore 15:15 – C.S. Sant’Agata (Reggio Calabria)

UNDER 16 GIRONE D, 7ª GIORNATA DI RITORNO

Frosinone-Reggina, domenica 3 aprile 2022, ore 10:00 – C.S. Ferentino (Frosinone)

UNDER 15 GIRONE D, 7ª GIORNATA DI RITORNO

Frosinone-Reggina, domenica 3 aprile 2022, ore 11:00 – C.S. Ferentino (Frosinone)

UNDER 17 FEMMINILE, 3ª GIORNATA DI RITORNO

Catanzaro-Reggina, martedì 5 aprile, ore 16:30 – Campo Curto (Catanzaro Lido)

UNDER 15 FEMMINILE, 4ª GIORNATA DI RITORNO

Reggina-Crotone, lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00 – C.S. Sant’Agata (Reggio Calabria)