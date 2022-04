Cremonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: dubbi in tutti i reparti

Il tecnico della Reggina, Roberto Stellone, ha finalmente l’organico quasi integralmente a disposizione. Sono rimasti fuori dai convocati solamente il difensore Lakicevic e l’attaccante Denis, ormai sulla via del recupero. Ballottaggi e dubbi in tutti i reparti ad eccezione del portiere che sarà Micai come anticipato dal tecnico. Aya e Cionek si contendono un posto, così come Bianchi ed Hetemaj a centrocampo. In attacco giocherà uno tra Rivas e Menez con Galabinov, favorito su Montalto.

Probabile formazione Reggina (3-5-2): Micai, Aya, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Rivas, Galabinov.