Verso Cremonese-Reggina: le statistiche e le curiosità del match dello Zini

Numeri, statistiche e curiosità del match in programma tra Cremonese e Reggina: grigiorossi con il secondo miglio attacco della Serie B, Nicolò Bianchi raggiungerà le 100 presenze in amaranto

Sfida delicata per la Reggina, che sabato allo stadio “Zini” affronta la Cremonese. La formazione lombarda è in vetta alla classifica del campionato e sogna il ritorno in Serie A, categoria che manca dalla stagione 1995/1996. All’andata i grigiorossi riuscirono ad imporsi per 1-2 sugli amaranto, in una gara che fu il preludio del tunnel negativo imboccato dalla squadra allora guidata da Aglietti nel girone d’andata. Il match si disputerà domani alle ore 14, nel frattempo ecco alcune statistiche e curiosità in vista della sfida.

STATO DI FORMA

Gli amaranto vorranno riscattare la sconfitta interna subita nella prima parte di stagione e arrivano al confronto forti degli 11 punti conquistati nelle ultime 6 partite, che hanno permesso alla Reggina di ottenere un ampio margine rispetto alla zona Playout. Discorso simile per gli uomini di Pecchia, che nelle ultime 6 giornate hanno ottenuto ben 4 successi. La Cremonese è inoltre la squadra cadetta 2021/2022 che vanta il maggior numero di vittorie (17 in 31 partite) e in casa ha rimediato solamente una sconfitta ad inizio stagione (0-3 contro il Perugia).

ATTACCHI A CONFRONTO

I grigiorossi possono contare sul secondo attacco del campionato con 47 reti realizzate (di cui 26 in casa) e viaggiano ad una media di 1.5 goal a partita. Contrariamente, la Reggina ha dimostrato di non essere una squadra arrembante in fase offensiva, come dimostrano i soli 28 goal realizzati (11 in trasferta) e il 18esimo attacco del campionato a pari merito con l’Alessandria, con una media di 0.8 goal per partita.

DIFESE A CONFRONTO

Basandoci esclusivamente sulle statistiche, il dato sui goal subiti è sicuramente favorevole alla Cremonese: 29 le reti concesse dai lombardi in campionato (4° miglior difesa del torneo) contro i 36 subiti dalla squadra di Stellone (19 in trasferta). Facendo invece riferimento al girone di ritorno, la retroguardia amaranto ha incassato meno reti rispetto a quella dei padroni di casa: nella seconda parte di stagione, infatti, la Reggina è quarta in classifica per minor numero gol subiti (10), davanti al Benevento e alla stessa Cremonese (12).

CURIOSITÀ (fonte Lega B)

La Cremonese ha segnato quasi il 50% dei suoi gol 2021/22 a cavallo della ripresa, 22 su 47, di cui 11 dal 31’ al 45’ recuperi inclusi (record della BKT in corso in questa fascia di gara) ed altrettanti dal 46’ al 60’.

In occasione del match di domani, Nicolò Bianchi taglierà il traguardo delle 100 presenze in maglia amaranto : il suo esordio risale al 6 agosto 2019, Coppa Italia, Reggina-Vicenza 3-2.

: il suo esordio risale al 6 agosto 2019, Coppa Italia, Reggina-Vicenza 3-2. Esistono 2 precedenti ufficiali tra Fabio Pecchia e Roberto Stellone: il bilancio è di 1 pareggio ed 1 vittoria per il tecnico amaranto.

SANTO ROMEO