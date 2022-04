Reggina, Stellone: “Tutti a disposizione tranne Lakicevic, in porta Micai. C’è intenzione di proseguire insieme”

Finalmente problemi d’abbondanza per Roberto Stellone. Il tecnico della Reggina nella conferenza stampa pre Cremona, annuncia il recupero di quasi tutti i calciatori in organico, ad eccezione di Lakicevic che resta ancora fuori. Queste le dichiarazioni di Stellone:

La sosta – “E’ stata importante, ci ha permesso di lavorare due settimane insieme e recuperare i giocatori che erano infortunati. Sono tutti disponibili tranne Lakicevic, abbiamo l’imbarazzo della scelte, le decisioni non saranno facili. Si sono tutti allenati anche Rivas ha recuperato facendo una settimana con la squadra, Menez giocherà una delle due partite tra domani e martedì, Galabinov e Montalto hanno recuperato. In porta giocherà Micai, le altre due le farà Turati”.

Le scelte: “Adesso le scelte sono difficili, l’allenatore dorme meno. Essendo 27 giocatori dovrò anche scegliere quattro calciatori che dovranno andare in tribuna. Meglio così che quando si è in emergenza come nell’ultimo periodo, anche se la nostra rosa ampia e di qualità ci ha permesso di non risentirne in nessuna partita. Ruoteremo alcuni giocatori perché ci sono tre gare in sette giorni, come abbiamo fatto in precedenza”.

Il futuro di Stellone: “Posso solo dire che stiamo parlando, l’intenzione di proseguire insieme, ne riparleremo nei prossimi giorni”.

La Cremonese: “E’ una squadra forte, non a caso è prima in classifica, ha un grande organico, con la società che ha lavorato bene sul mercato ed un allenatore che dalla scorsa stagione sta facendo tanti punti. Si è rinforzata tanto, Sarà una partita difficile contro una squadra completa, dove loro cercheranno di batterci per mantenere il primato e noi per mantenere un sogno. Hanno il giusto mix tra giovani e esperti, tanti ricambi, sicuramente una delle squadre più forti del campionato, faccio i complimenti a Giacchetta per il lavoro che sta portando avanti”.

L’obiettivo : “Non dobbiamo avere rimpianti o il rammarico di non averci provato, dobbiamo giocare queste sette partite osando per cercare di mangiare i punti a chi ci sta davanti e recuperare il massimo in queste sette partite.Non dobbiamo illuderci ma dobbiamo provarci. Sarà una partita viva, diversa da quella dell’andata, sono cambiati molti interpreti”.